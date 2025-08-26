利益團體求放寬信用管制　專家揭兩大嚴重風險

▲近期有關利益團體持續向政府施壓，要求央行放寬信用管制。（圖／記者李毓康攝）

房產中心／綜合報導

近期有關利益團體持續向政府施壓，要求放寬信用管制，對此，地產專家蕭大立解析，政府限制銀行貸款集中於不動產市場的主要原因。他指出，銀行的本業是吸收民眾存款，再將資金放貸給企業或個人，藉此賺取利差。然而，若台灣各大銀行將大部分資金投入房地產相關貸款，將可能帶來嚴重風險。

蕭大立在個人粉絲專頁《阿宅-雙碩士地產顧問》進一步說明，銀行貸款過度集中於房地產，會面臨兩大風險。第一是銀行倒閉的危機，「房市並非永遠上漲，若遇經濟衰退或房價泡沫破裂，房價下跌將導致許多貸款戶變成『負資產』，出現大規模房貸違約，銀行因此產生呆帳，嚴重時甚至可能倒閉，連帶引發金融危機，牽連所有存戶與社會大眾。」

第二個風險則是信用資源分配失衡。蕭大立指出，銀行可用於放貸的資金有限，若大量資金流入房地產，將導致高科技、新創或中小企業等其他產業，無法獲得所需融資。不僅影響產業發展，還可能拖慢國家整體經濟成長。

▲蕭大立認為，若台灣各大銀行將大部分資金投入房地產相關貸款，將可能帶來嚴重風險。（圖／記者陳筱惠攝）

蕭大立以中國為例指出：「中國經濟過度依賴房地產業，當房市泡沫破裂時，即對國家經濟帶來巨大衝擊。」

蕭大立強調，政府限制不動產貸款集中度，並非單純為抑制房市，而是為維護金融體系穩定與保障存戶安全。他形容，「分散風險就像家中電線不能只用同一個插座，否則容易發生跳電或短路。政策的最終目的是確保每一位民眾的存款安全，並促進經濟健康發展。」