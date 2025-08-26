ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

利益團體求放寬信用管制　專家揭兩大嚴重風險

▲近期有關利益團體持續向政府施壓，要求央行放寬信用管制。（圖／記者李毓康攝）

房產中心／綜合報導

近期有關利益團體持續向政府施壓，要求放寬信用管制，對此，地產專家蕭大立解析，政府限制銀行貸款集中於不動產市場的主要原因。他指出，銀行的本業是吸收民眾存款，再將資金放貸給企業或個人，藉此賺取利差。然而，若台灣各大銀行將大部分資金投入房地產相關貸款，將可能帶來嚴重風險。

蕭大立在個人粉絲專頁《阿宅-雙碩士地產顧問》進一步說明，銀行貸款過度集中於房地產，會面臨兩大風險。第一是銀行倒閉的危機，「房市並非永遠上漲，若遇經濟衰退或房價泡沫破裂，房價下跌將導致許多貸款戶變成『負資產』，出現大規模房貸違約，銀行因此產生呆帳，嚴重時甚至可能倒閉，連帶引發金融危機，牽連所有存戶與社會大眾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二個風險則是信用資源分配失衡。蕭大立指出，銀行可用於放貸的資金有限，若大量資金流入房地產，將導致高科技、新創或中小企業等其他產業，無法獲得所需融資。不僅影響產業發展，還可能拖慢國家整體經濟成長。

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲蕭大立認為，若台灣各大銀行將大部分資金投入房地產相關貸款，將可能帶來嚴重風險。（圖／記者陳筱惠攝）

蕭大立以中國為例指出：「中國經濟過度依賴房地產業，當房市泡沫破裂時，即對國家經濟帶來巨大衝擊。」

蕭大立強調，政府限制不動產貸款集中度，並非單純為抑制房市，而是為維護金融體系穩定與保障存戶安全。他形容，「分散風險就像家中電線不能只用同一個插座，否則容易發生跳電或短路。政策的最終目的是確保每一位民眾的存款安全，並促進經濟健康發展。」

關鍵字：房地產銀行貸款風險金融危機政府限制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

保險公司房貸量暴增5倍　首購利率2.65%起

近期保險公司的新增房貸量單月為657件，雖然對比2013年高峰期仍有落差，但現在的案件量也已是2年前的5倍之多。信義房屋專家表示，保險房貸利率也跟隨市場波動，近期有網站顯示首購客戶表定利率2.65%起。

3分鐘前

礁溪最便宜套房底價50萬法拍　在地曝：會搶爆

宜蘭礁溪出現一間超便宜法拍套房，一拍底價僅50.4萬元，換算單價3.7萬元。在地房仲表示，雖然該社區屋齡老舊，但這價格肯定還是搶爆，用120萬元投標、再抓30萬元裝修費，之後轉租可創造5%以上租金報酬率。

1小時前

利益團體求放寬信用管制　專家揭兩大嚴重風險

近期有關利益團體持續向政府施壓，要求放寬信用管制，對此，地產專家蕭大立解析，政府限制銀行貸款集中於不動產市場的主要原因。他指出，銀行的本業是吸收民眾存款，再將資金放貸給企業或個人，藉此賺取利差。然而，若台灣各大銀行將大部分資金投入房地產相關貸款，將可能帶來嚴重風險。

2小時前

立軒建設上櫃「軒式美學」新作再添驚豔！手作生活節與藝術品味的家共譜精緻生活

累積品牌好口碑多年的立軒建設，特別選在上市櫃之際，於林口推出集大成新作「立軒天蒔」，承襲立軒建設一貫的精品品質，將「軒式美學」的理念發揮得淋漓盡致，無論是在建築設計還是公設規劃上，都是對藝術與生活的深刻融合，「立軒天蒔」成為生活即藝術的完美實踐。

3小時前

JP home高球交流賽登場　上百位賓客以球會友、切磋球技

日本廚具衛浴專家 JP home在台中南峰高爾夫球場舉辦高球交流賽，邀請長期合作夥伴與來自世界第一大的日本驪住建材集團共襄盛舉，上百位賓客齊聚球場，以球會友、切磋球技，此次活動以「日式美好生活」為主題，在綠意盎然的球場中，將友誼與生活美學一同揮灑。

5小時前

每3間就有1間！　全台40年以上中古屋交易占比創高

根據內政部不動產資訊平台統計，截至第一季，全台住宅平均買賣屋齡達30.89年，創歷史新高；其中，屋齡超過40年的中古住宅交易量達7,201筆，占總交易筆數的31.1％，等於每3間成交房屋中就有1間是老屋，顯示老屋市場買氣明顯升溫。

5小時前

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

全台新案賣壓最重的10大重劃區出列，合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷。其中，待售戶數最多的前3大重劃區分別為淡海新市鎮、桃園客運園區、林口新市鎮。

6小時前

油漆、清潔要房客出！台北女退租遭扣押金　法官翻租約只判還3500

台北市一名劉姓女子向王姓房東承租房屋，未料退租時僅拿回部分押金，認為被扣過多，怒告房東請求返還。士林地法近日判決出爐，雖然劉女要求返還2萬6500元，但法院審酌雙方租約內容與費用明細後，判房東王女須返還3500元。全案可上訴。

18小時前

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽旅真實答案」CP值爆：沒時間做別的

一名女網友直言，印象中若有人去汽旅，她就會聯想到壞壞情節，實在想不透單純入住能幹嘛。文章掀起討論，不少人大推便宜CP值高，原因像是泡澡、出差休息、停水借洗澡、唱KTV、拍照甚至辦派對。至於「純聊天、單純睡覺」的經驗也有人現身說法，「真的有，我有2次都沒做！」

19小時前

房客遲遲不繳租金　房東驚見家被搬空「只剩下牆壁」

中國大陸湖北省陽新縣一名男子把房子出租，在發現房客以各種理由遲遲不繳納租金之後，他選擇親自到場催繳。沒想到當他來到房子時一看不得了，屋內空蕩蕩一片，冷氣機、洗衣機、電視等家電全都不翼而飛，整個家被搬空，「只剩下牆壁了」。

19小時前

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓..

油漆、清潔要房客出！台北女退租..

房客不繳租金　房東一看大驚：家..

好市多月底試營運　南台南副都心..

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽..

爛尾樓連爆！內政部急出招護購屋..

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店..

雙薪200萬！買2450萬的房..

住汽車旅館「不是要壞壞」　網1..

買房「先求有再求好」時代過了？..

ETtoday房產雲

最新新聞more

保險公司房貸量暴增5倍　首購利..

礁溪最便宜套房底價50萬法拍　..

利益團體求放寬信用管制　專家揭..

立軒建設上櫃「軒式美學」新作再..

JP home高球交流賽　上百..

每3間就有1間！　全台40年以..

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓..

油漆、清潔要房客出！台北女退租..

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽..

房客不繳租金　房東一看大驚：家..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366