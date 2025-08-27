冷氣調26度「有開等於沒開」？一票人搖頭：溫度再低會太冷

▲一名網友好奇有誰會冷氣開高於26度，一票人舉手喊「我都開27-28度」。（示意圖／CTWANT）

最近天氣高溫炎熱，動輒出現36度以上高溫，也讓許多人必須開冷氣來續命。就有一名網友好奇表示，若將冷氣溫度設定在26度以上，那根本是有開等於沒開，認為正常人都是開23度。文章引發網友熱議，一票人認為，只要搭配電風扇，冷氣調到26至28度就很涼爽。

該名網友在PTT以「誰家冷氣只會開26度以上？」為題發文，表示如果出門發現氣溫是26度，一般人會選擇穿長袖還是短袖，「那到底還有誰冷氣開26度？那不如不用開啊，有開跟沒開一樣，正常人都是開23度吧？到底誰會邊吹26度冷氣邊喊不缺電的。」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「我爸都開28度，還一直關掉，想到再打開」、「我都開28度，但是室溫會降到25度」、「我開26度脫光光不行嗎」、「離冷風口近的30、31度就很冷了」、「房間小冷風直接吹到我，26度太冷」、「29度加電風扇，開28度感冒」、「搭電風扇根本不用那麼低」、「我都開28度還是冷的要命」、「晚上睡覺我開23度，平常25到26度」、「新的變頻冷氣26度就很涼很舒適了，老冷氣開到22度還不見得一直涼」。

台電曾指出，冷氣溫度調到26至28度最省電，每調高1度省電6%，若搭配電風扇、循環扇，可以讓室內冷氣分佈較為均勻，加速冷房效果。

台電也提醒，如果空氣過濾網太髒，容易造成電力浪費，最好每2個星期清潔1次，而睡覺時應使用睡眠定時開關，讓冷氣機自動調整溫度，就能夠環保又可以省電。

