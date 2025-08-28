七都大樓房價指數全面下跌　新竹季跌3.7%最慘

▲全台房價持續修正，七大都會區大樓指數無一倖免全面下跌，其中新竹縣市跌幅最深，單季重挫3.7%。（圖／記者陳筱惠攝）

房產中心／台北報導

房市冷風吹不停！Q2政大永慶七都房價指數出爐，顯示全台房價持續修正，七大都會區大樓指數無一倖免全面下跌，其中新竹縣市跌幅最深，單季重挫3.7%。雙北的公寓產品也表現疲軟，台北已連跌4季，新北則在近4季有3季走跌，本季雙雙下跌3.2%，跌勢不容忽視。

觀察各都會區表現，Q2大樓房價指數跌幅介於0.4%到3.7%。新竹縣市跌最重，台南以2.7%緊追在後，台中、高雄也分別下滑2.1%與1.7%，台北市、新北市約在1%上下，桃園跌幅最輕僅0.4%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，本季受到銀行房貸緊縮、第七波信用管制續行，加上美國關稅政策再度升溫，房市交易並未回暖。買方普遍抱持「還能再跌」的心態觀望，賣方則為了成交願意讓利，導致指數全面走跌，市場氛圍轉趨保守。





縣市 產品 2024Q3季漲幅 2024Q4季漲幅 2025Q1季漲幅 2025Q2季漲幅 台北市 大樓 0.6% -3.1% 0.8% -0.8% 新北市 大樓 2.5% -2.0% 0.7% -1.1% 桃園市 大樓 4.6% -2.3% -0.8% -0.4% 新竹縣市 大樓 6.4% -3.4% 2.8% -3.7% 台中市 大樓 3.1% -3.0% -0.7% -2.1% 台南市 大樓 1.2% 0.5% -0.4% -2.7% 高雄市 大樓 1.3% -2.6% 0.5% -1.7%

▲政大永慶七都大樓房價指數近1年逐季漲幅（資料／業者提供）

他進一步分析，新竹縣市近年因科技業帶動、供給有限，房價漲幅凌厲，但在政策壓抑下，熱度也逐漸退燒，從2024年第四季到今年第二季，漲多地區修正壓力明顯浮現。

至於雙北公寓市場更顯疲軟，台北市公寓指數已連續四季下跌，本季跌幅擴大至3.2%；新北市在近四季中有三季下修，僅2025年第一季小幅盤整，本季再跌3.2%，整體走勢明顯下行。

郭翰直言，目前銀行貸款額度仍緊縮，購屋族面臨門檻高、撥款慢，交易難度大幅增加，直接壓抑買氣。展望下半年，市場「欲大不易」，房市恐延續「量縮、價緩跌」的格局，第三、四季是否還會再跌，值得持續觀察。





縣市 產品 2024Q3季漲幅 2024Q4季漲幅 2025Q1季漲幅 2025Q2季漲幅 台北市 大樓 0.6% -3.1% 0.8% -0.8% 台北市 公寓 -0.4% -4.4% -1.6% -3.2% 新北市 大樓 2.5% -2.0% 0.7% -1.1% 新北市 公寓 -0.6% -4.4% 0.2% -3.2%

▲政大永慶雙北大樓、公寓房價指數近1年逐季漲幅。（資料／業者提供）

▼雙北的公寓產品也表現疲軟，台北已連跌4季，新北則在近4季有3季走跌，本季雙雙下跌3.2%。（圖／業者提供）