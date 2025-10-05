爸媽給選擇「2千萬現金or2680萬房子」　律師提5點：是陷阱題

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前在Dcard透露，父母讓她和哥哥各自選擇，是要2000萬現金，還是一間市值2680萬的房子，若選擇房子，就必須與父母同住，目前哥哥已選了現金，她則陷入猶豫。話題掀起熱議，律師蘇家宏就直言，這是一道陷阱題，「爸媽在測試哪一個孩子比較可靠！」

蘇家宏在臉書發文表示，自己會選擇房子並跟爸媽同住，理由不在金額差距，而是背後的「親情考題」。2000萬與2680萬的價差其實有限，但房子附帶的條件，是陪伴父母，這很可能是長輩測試子女誰更可靠、誰願意選擇父母而非金錢，「父母真正想找的是，能承擔家族責任的人。」

他進一步指出，若爸媽能出這樣的金額讓孩子挑選，顯示財力絕不只眼前數字，推測身家恐怕超過6億元。與父母同住，除了可能承接更多財富，也能直接學習長輩的智慧，甚至得到精神與生活上的支持。

不過，蘇家宏強調，選擇不只要顧慮金錢，更應考慮婚姻與另一半的感受，因為家庭幸福遠比金額更重要。

最後，他不忘為選擇現金的哥哥祝福，希望對方理財順利，不致日後後悔；同時也總結道「父母出的每一道考題，答案不在金錢，而在於你願不願意把父母放在心上。」