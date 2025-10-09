存了100萬「要拿去投資 or 還房貸？」　兩派給建議：可以跟你到老

▲手上有100萬元，會拿去投資還是繳房貸？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果手邊有100萬元，是該拿去投資，還是優先還房貸？一名女網友發文表示，她大學時期因接受家人建議，便在新竹竹東買了一間總價不高的房子，目前房貸剩下300多萬元，如今她靠工作存下100多萬元，正在猶豫該如何運用，應該投資還是還房貸呢？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「如果有100萬會拿去投資還是還房貸」為標題發文，提到她大學時，聽了家人建議，在新竹買了一間總價不高的房，並在畢業後自己繳房貸。她透露，目前房貸還剩下300多萬元，每月需繳約1萬2000元，其中當然也包含了利息。

原PO說，她開始工作後，已經存了100多萬元，由於她從未接觸過投資，所以不確定現在是否適合開始嘗試，還是她應該直接把錢拿去還房貸呢？

貼文曝光後，有網友認為，「既然不懂，就去繳房貸，投資不是穩賺不賠，但是房子可以跟你到老」、「沒接觸過那還是換房貸比較好吧，免得兩頭空」、「我會投房貸一票，投房也可以是投資」。也有網友回應，「投資啊，投資後的錢搞不好可以多買一棟，房貸只會卡住自己的下半輩子」、「投資自己對於股市的知識」、「薪水夠還房貸無壓力的話，我會想投資耶，就丟大盤長期持有」。