豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳...竟是「天菜排長」　本尊回應了

▲桃園豪宅出現帥保全。（圖／翻攝sammi9_5 Threads）

圖文／CTWANT

桃園藝文特區近日一名高顏值帥保全被直擊，網友遠遠拍下兩張照片，直呼「真的很帥」，上傳Threads後因而爆紅，本尊也親自在留言區回應，也有網友翻出，他曾是一名「天菜排長」。

原PO在Threads發文，「前幾天在桃園藝文特區某一棟大樓，在門口看到有超帥員工，身材好又帥，抱歉不是很清楚，因為是遠遠的偷拍，但真的帥。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片雖略為模糊，不過仍可看出他的帥模樣，不少人紛紛留言「豪宅特勤保全都有篩選過的，一個月8-10萬，但壓力也不小，要被所有住戶的車號、稱謂等」、「請問是哪一個社區大樓」、「以前在那個豪宅裡面打工過，裡面有咖啡廳和餐廳，都是要穿制服的，他們從保全到服務人員都有特別挑選過，所以工作人員都滿好看的」、「我也看過，有種港片感，從他身邊走過去，認真帥」。

而保全本尊也在Threads留言回應，「哇～原來我被偷拍了！沒想到臨時代班也受到大家關注。既然曝光了，就自我介紹一下，我姓孟、單名霆，已婚，是一位健康體態管理教練。」並公布自己的IG帳號是「mt760405」。

也有網友發現，孟霆在2016年在新竹關西擔任少尉排長，被PTT網友稱是「天菜排長」，還傳出他要演台版《太陽的後裔》。

延伸閱讀

▸ 老董癌逝！看護收4658萬遺產 家屬提告輸了「3關鍵原因曝」

▸ LV推龍蝦造型手提包「售價24萬」 業者曝熱銷程度：背起來不突兀

▸ 原始連結