買5台洗衣機＋2台烘衣機！她被尪碎唸不爽討拍　網傻眼：開電器行？

▲人妻表示，丈夫因家中洗衣機和烘衣機過多對她碎唸，讓她感到不滿。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻抱怨，自己因考量家庭成員的衛生需求，接連添購5洗衣機與2烘衣機，卻被丈夫不斷碎唸，讓她氣得直呼「再靠北，讓我不爽，你的衣服就自己處理」。

臉書粉專「靠北婚姻」最近發布一篇匿名投稿，一名人妻指出，家中原本已經有4台洗衣機，但仍不夠家人的衣物分流清洗，因此難以兼顧衛生。她進一步解釋，4台洗衣機一台用來洗丈夫的衣服、一台洗小孩衣服、一台專門洗布尿布、一台洗她自己的衣物。

另一方面，原PO看在家中樓頂空間足夠，可以容納5台洗衣機和2台烘衣機，於是上周添購一台專門清洗自己內褲的洗衣機，又加買一台烘衣機，所購買款式的也不是一台幾萬元起跳的旗艦機，卻引來丈夫碎唸，讓她心中不是滋味，反嗆對方「再靠北，讓我不爽，你的衣服就自己處理」。

貼文曝光後，許多網友紛紛不挺，接連直言「買5台洗衣機到底有什麼毛病？瘋起來真的沒藥醫」、「妳有強迫症吧！其實2台就夠」、「規模已經是一間小型自助洗衣店，要不要順便考慮開間洗衣店」、「妳家是電氣行嗎？擺那麼多台洗衣機」。

