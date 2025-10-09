台南學區套房！他哀喊「連老人都不租」　網一看吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一般的租屋市場對老年人相對不友善。不過，就有台南網友哀怨表示，嘉南藥理大學附近的套房，因學校蓋新宿舍，不僅房價腰斬，想便宜租也租不出去，「若地點差，連老人都不租。」

網友在「買房知識家」發文提到，台南嘉南藥理大學附近的樓中樓套房，原本新屋開價約100萬元，自2018年學校新建宿舍大樓後，周邊套房行情瞬間腰斬，如今實價登錄多僅剩50萬元左右。

他不禁感嘆，並不是房東不願意出租，而是市場需求瞬間消失，「說真的現在不是你要不要租給老人，是地點差連老人也不租你的房子。」

對此，網友直言，對長者來說，住鄉下雖然租金便宜，但生活機能、住居條件未必能適應，「老人怎麼爬樓中樓？」「對長輩來說那邊生活機能不算好吧」、「這種老了腿不好也沒辦法住啊」、「這種老了腿不好也沒辦法住啊」。

也有人忍不住吐槽，「這是一個投資失敗的例子」、「好可憐，只能挑特殊案件來自嗨」、「這些地段這麼爛，租不出去不是很正常」；另外，還有網友分享道，「我爸他公司有位退休同事，就是買大學學生套房居住，他自己一個人未結婚，買套房當養老屋，一樣是台南的，去年買的價格是80多萬。」