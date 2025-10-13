嘉義透天厝「開價5580萬」太衝擊！他驚喊：退休回鄉夢碎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義近年房市漲勢驚人。房產專家何世昌近日就指出，嘉義市區大樓單價已普遍落在4-5字頭，外圍成交單價也來到3字頭；如今更有市區透天厝，開價喊到5580萬元，讓他不禁笑虧，打算退休回鄉買透天的人，是一點希望都沒有了。

根據嘉義地政處統計，今年第二季預售屋成交量冠軍為「華爾道夫」，平均單價高達每坪54.7萬元，其次是「湖美喆峰」每坪28.5萬元，「渼昇森之丘」則以每坪42.2萬元位居第三。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他表現亮眼的案子，還包括「言言·立學」、「美銓禮寓」，單價穩站3字頭；口碑建案「承億隨處樂」，成交均價則約44萬元；公寓案「詠富」每坪41萬元，「享風華」則落在42萬元左右。

何世昌指出，嘉義市區大樓單價已普遍落在4至5字頭，稍外圍地區則多在3字頭；而湖仔內重劃區，還能找到2字頭案子，但須注意部分屬於休閒專用區，不得作住宅使用。

他直言，隨著單價不斷上揚，新案「小宅化」現象浮現，比較極端的個案，甚至規劃8至10坪小套房，每坪開價高達55萬元，以低總價吸引首購族，「這種坪數在台北市或許不意外，但在嘉義就很奇葩了。」

至於透天產品，市區有個案地坪僅18坪，建坪62至68坪，每戶總價開價4680至5580萬元，價格讓人驚呆。何世昌也開玩笑說，「有些離鄉背井到台北打拚的嘉義人，退休後想回嘉義買間透天住爽爽，但看了一下價格，透天夢是一點希望都沒有了。」