公婆出頭期款買房！「扛房貸同住 or 自己租屋」網秒選：問題很多

記者曾筠淇／綜合報導

要買房還是租屋？一名網友發文表示，公婆現在要出頭期款買房，不過房貸必須大家一起分擔，由於她與其他家人的關係普通，所以就想知道，大家會比較傾向繳房貸、住一起，還是去外面租屋呢？貼文曝光後，引起網友討論。

臉書粉專「爆料公社」近日分享一則網友的貼文。原PO透露，他們目前是租屋，和公婆、小叔一家同住，整戶連同小孩的話，一共有10個人。不過，近來公婆有意出頭期款買房，然後想著房貸要由大家一起分攤繳。

原PO補充，她跟其他家人沒有不合，但其實關係也不到非常好，因此她就想知道其他人的選擇，像是這種情況，大家會選擇和家人們住在一起，並且繳房貸，還是會想要自己去外面租屋呢？

貼文曝光後，不少網友都直呼，「自己去外面租（買）房，絕對不要共同持有，以後只有麻煩」、「共同買房不要，以後爭議多」、「當然是寧願自己搬出去住，沒錢買房，租屋也好，住一起就是問題很多，不只婆媳，妯娌問題更大」、「租屋，省得後面一堆事情」。也有網友提醒，「是買誰的名字？很重要，不要寄人籬下、看人臉色，還得幫人家繳房貸」。