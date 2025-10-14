25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

▲身邊好友都買房了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

現在年輕人很多不婚不生，買房反而讓生活品質下降，寧願把錢拿去玩樂享受，就有一名25歲的網友表示，最近朋友都在討論買房，就連家庭群組也在談論此事，媽媽甚至還說「同學都買了你還在等什麼？」讓她壓力山大，貼文曝光，掀起網友討論。

女網友在Dcard發文，近期身邊朋友開始熱議買房，加上長輩與母親不斷追問，讓她倍感壓力，買房除了頭期款，還有房屋稅、管理費、修繕費、裝潢費及仲介費等隱藏成本，以現階段的能力實在難以負擔。

她也發現，很多年輕人都有置產焦慮，讓她不禁懷疑，「到底該不該咬牙買房？還是繼續被長輩嫌棄？25歲是不是就該買房了？」也想知道，有一筆資金應該先投資，還是拿去買房。

貼文曝光，許多網友安慰原PO，強調25歲尚未買房完全合理，「一般都是30幾、40歲才首購，25歲買房很少見」、「與其太早買在不理想的地點，不如等到經濟狀況更穩定，再挑到更適合的房子」、「現在買房就可以立刻從中產變貧窮」、「買間小鳥籠1000多萬，裝潢100萬，每個月繳房貸比較開心？」

網友表示，25歲能買房的人，大多都是靠家裡資助，「要是父母能在台北準備3000萬讓孩子置產，誰不想早點買」、「我身邊30歲前買房的，幾乎都有爸媽金援」「25歲買房不難，只需要1%的努力，加上父母99%的贊助」。