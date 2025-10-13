房間沒電視「投影機替代得了嗎？」　網點出關鍵：不夠大不適合

▲會想在房間裡裝投影機嗎？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

如果房間內沒有電視，會不會想裝投影機呢？近日有名網友發文表示，他的房間沒放電視，所以看到朋友推薦投影機後，心裡便開始猶豫，不知道如果裝投影機的話，CP值高嗎？貼文曝光後，引起討論，不少網友也熱心分享經驗。

這名網友在PTT WomenTalk板上，以「會想在房間裝投影機嗎」為標題發文，提到他的房間沒有電視，所以每次只要想看，都要特地到樓上去，難免覺得麻煩。後來朋友推薦投影機後，就讓他有點心動，但因為市面上的投影機種類很多，加上擔心買到品質不佳的，會有難以連接或音質不理想的狀況，因此他就想知道，裝投影機的CP值高嗎？

貼文曝光後，就有網友分享，「我一個朋友把自己房間打造成電影院，還在房間放一個大紅沙發，爽不爽不知道，但是看得開心」、「超好，投影機再配環繞音響，根本不用再去電影院」、「因為租屋處剛好有個白牆，看影片還蠻爽的」、「我新房有裝，只能說一個字 爽」。

也有網友表示，「除非你房間夠大，不然還要弄張桌子放筆電、投影機」、「完全不會，電視好看太多」、「躺在床上用平板看比較爽」、「跟電視的顯示品質完全無法比，天生的物理限制擺在那邊，投影機永遠不可能追上電視，但睡前躺著看一下是還可以」。其中還有網友認為，「沒有大白牆的話，建議不要」、「要有一大片白牆才可以吧」、「牆不夠大，真的不適合」。