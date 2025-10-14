老公寓「不到1000萬」值得買嗎？　網點名1縣市：其他免談

▲會考慮買老公寓嗎？（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

買房前要考慮的事情有很多，包含交通、生活機能、屋齡等等，近日就有網友表示，她的同事看中一間老公寓，優點是住在那邊真的很方便，但缺點就是屋齡高，還要花不少錢裝潢，因此她就想知道，這樣真的值得買嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「真的有人會買老公寓嗎」為標題發文，提到她有個同事最近看中一間一樓的老公寓，除了門口有停車場，附近還有學校、市場，整體而言算是方便的。不過，該房的缺點就是屋齡高，約莫43年，而且還沒有裝潢過。

原PO說，由於房子還沒有裝潢過，所以如果買了，就勢必要花一筆錢來整理一下，粗略估計至少需要200萬元。她也透露，該房的價格不到1000萬元，如果要額外花一筆錢裝潢，還值得買嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「也沒得選吧？除非要住更遠、更偏僻的地方。老房有老房的好，也有它的缺點，看能不能接受，因為價格擺在那邊」、「覺得老公寓的最大缺點是沒電梯，裝潢、格局問題用錢可以解決」、「裝潢弄一弄卻沒幾年可住，感覺不划算」。也有網友表示，「如果是台北會考慮，其他縣市應該不會考慮」、「除了北市，其他免談，新北也只有新板特區值得」、「老公寓，台北市以外就不要考慮了」。