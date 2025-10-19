ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

女短租4個月！房東天天緊盯客廳監視器　吃飯洗衣都要管

▲▼監視器。（圖／CFP）

▲女網友宣稱，房東天天盯著監視器監視她與室友的一舉一動，就連洗衣、幾點關燈都要管。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

一名女網友透過社群媒體發文抱怨租房踩雷的經歷，稱她在短租4個月的期間，遇到一位極度愛管事的房東阿姨，不但在家中客廳安裝監視器，還天天緊盯畫面，不只是吃飯、洗衣、煮飯，就連關燈時間都要管，讓她受不了。

星洲網報導，女網友稱當初和朋友因為急著找房子，儘管知道客廳有裝設監視器，最終選擇接受，但沒想到房東阿姨會天天盯著監視器畫面看，還開嗆「要個人隱私就租整間房子」。

她舉例，她們飯後才剛用布擦完桌子，桌上有飲料留下來的水珠，她就用手稍微抹了一下，結果「一進房間就收到（房東）訊息說要保持乾淨」，隔天還繼續提醒別把東西掃到地上。

除此之外，就連用一下廚房的燈，房東都要立刻催促馬上關掉，還規定幾點一定要關燈。使用洗衣機也有規定，她稱，「（房東）還人身攻擊我沒有洗過衣服，虧我還是賣衣服的，天天跑自助洗衣店」。

女網友發文勸其他人找房子的時候，要避開屋內有裝設監視器的房子。此文一出立刻引發討論，有人建議她趕快搬走。也有網友認為，房東之所以選擇安裝監視器，是為了房客的安全著想，但也有人稱，安裝監視器是在侵犯房客隱私。

關鍵字：租屋房東短租監視器新加坡東南亞要聞

