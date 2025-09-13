房價差18萬！「新成屋vs中古屋」要選哪一間？　網一面倒：超花錢

▲房價落差不大，要買新成屋還是中古屋？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果價格差不多，會選擇新成屋還是中古屋呢？近日有網友發文表示，她最近看房時，注意到兩個物件的坪數、格局、開價都差不多，不過屋齡差了11年，大家會怎麼選呢？對此，信義房屋專家認為，其實還是新的好，畢竟以這兩個物件來看，中古屋沒什麼折價。

近日有網友在Dcard上，以「新成屋vs中古屋」為標題發文，提到因為有自住需求，所以她一直在看房。她最近在同一區看到兩個物件，位置、生活機能都符合需求，而且不論是開價、坪數還是格局，也都差不多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，新成屋價格1880萬元，中古屋1898萬元，兩者最大的差異在於屋齡差了11年。她接著還提到，其實兩個物件都有一些小缺點，像是新成屋在小巷子內，無法會車；中古屋則有明顯的使用痕跡和不喜歡的裝潢。在這樣的情況下，大家會選擇哪一間？

貼文曝光後，不少網友都表示，「我是都買新屋，因為老房子你要花一大筆錢整理，那些錢我寧可直接買新屋」、「中古屋優勢來自於價差跟成熟生活機能，坪數、價格、生活機能相近，且為自住需求的話，以新屋為優先考慮」、「中古屋整理超花錢，尤其如果又不喜歡前屋主的裝潢的話」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，就這樣的條件來看，應該還是新的比較好，畢竟中古屋的優勢就是單價比較便宜，但這間沒什麼折價，且買來還要整理。不過在買房時，也要看一下房子的實際狀況，比較室內的坪數等等，看哪個比較划算。