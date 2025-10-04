不只要有電梯！幫長輩換房「還會考慮什麼」　內行曝2點會加分

▲除了電梯外，幫長輩換房，還要考慮什麼？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

長輩是不是比較喜歡住在舊社區呢？近日有網友發文表示，比起賣場，長輩似乎都更喜歡去逛早市或者下午市，如果要買房給長輩住的話，是不是舊社區會比較適合呢？貼文曝光後，引起討論，信義房屋專家則透露，確實蠻多長輩喜歡逛傳統市場，所以附近有市場會是加分項。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「長輩是不是比較喜歡住在舊社區」為標題發文，提到他之前和家人聊天時，得知對方覺得黃昏市場附近的新大樓還不錯。這時他想了想，才意識到比起賣場，長輩似乎更喜歡去逛早市或者下午市，還可以跟其他媽媽們聊天。

因此原PO就想知道，如果要幫長輩換房子的話，是不是找有市場的舊市區、有電梯的新建案會比較適合呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以近市場，但不要住在市場旁」、「超市贏在品質，一般市場贏在價錢」、「長輩喜歡買東西順便聊天交關」、「菜市場新鮮+種類多+聊天，一堆有錢大媽很愛逛」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，確實有很多長輩喜歡逛傳統市場、有買菜的習慣，所以如果附近就有市場，那便算是加分項。除了電梯、市場之外，他也指出，若要幫長輩換房，也可以將醫療資源、附近是否有醫院納入考量。