坤悅邀震驚13億人「超級演說家」寇乃馨　分享高情商溝通坤粉嗨翻

▲「震驚13億人的超級演說家」寇乃馨，受坤悅開發之邀，於台中林酒店舉辦一場別開生面的「高情商溝通」演講。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

「震驚13億人的超級演說家」寇乃馨，受坤悅開發之邀，於台中林酒店舉辦一場別開生面的「高情商溝通」演講，直接與坤悅住戶面對面交流，針對住戶想聽的主題，客製化演講內容。現場座無虛席，互動熱烈，氣氛宛如一場家庭式心靈饗宴。

知名主持人寇乃馨近年在大陸直播平台全力發展，累積近400場直播，最高單月營收突破2億元，成功從「活動女王」轉型為「直播女王」。這次她來到台中，毫不保留地分享自己在人生成長、事業轉折、以及婚姻經營上的智慧。她強調：「幸福不是偶然，而是建立在高情商溝通之上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

坤悅開發（5206）長年深耕台中房市，不只注重建築品質，更致力於社區文化營造。此次邀請寇乃馨到場，不僅為住戶帶來一場心靈充電的盛會，也體現坤悅寵愛住戶的心意。

▲活動現場，寇乃馨以幽默與真誠的語氣，談到如何藉由「好好說話與誇讚」讓事業、家庭的感情更甜蜜。（圖／業者提供）

講座現場，寇乃馨以幽默與真誠的語氣，談到如何藉由「好好說話與誇讚」讓事業、家庭的感情更和諧，更直言應該把婆婆當成VIP客戶般細心對待，包含「嘴甜、傾聽、當姊妹淘」都是維繫良好關係的關鍵，幽默有趣的演講風格，讓全場住戶笑翻。

現場住戶也熱情與寇乃馨互動，分享自己的看法；寇乃馨也大方分享自己與丈夫黃國倫的相處為例子，如何轉念找回幸福感，在每一個夫妻相處的小故事中，帶來滿滿的笑聲與感動。

當天不少住戶表示，這樣的活動不僅增進彼此交流，更讓大家學到如何用正向的方式經營自己。也正如寇乃馨所言：「幸福是疊加的，你好、我好、大家好，尤其有好鄰居之間的互動，也能讓生活更美滿。」

▲除了即時的售後服務，坤悅長期舉辦親子活動、名人講座，不僅帶給住戶精彩的生活，更營造出一種社區共同體的歸屬感。（圖／業者提供）

比對到坤悅開發，一路以來秉持買房子不只是交易，更是人生一段重要的開始。坤悅開發深知住戶的需求，長年以「永續客服」作為服務核心，從交屋到入住後的每一個日常，售後服務團隊始終與住戶緊密相伴。

在新家交屋前，坤悅就已陪同進行驗屋流程，仔細檢視每一處細節，確保品質無虞。交屋後更設立多元通報管道，包括官網意見回饋、官方LINE、0800專線，所有報修案件24小時內聯繫住戶，48小時內到府查驗， 72小時內到府維修。這樣的服務機制，已成為坤悅品牌的重要口碑。

除了即時的售後服務，坤悅更著重「社區營造」。公司長期舉辦親子活動、名人講座，近年還舉辦劇團表演，不僅帶給住戶精彩的生活，更營造出一種社區共同體的歸屬感。

「買房是一次交易，服務是一輩子的承諾。」這句話或許正能代表坤悅開發的精神。透過持續精進的售服制度與溫暖的人文關懷，坤悅讓「家」不僅是一棟建築，更是一段值得信賴、安心依靠的幸福旅程。