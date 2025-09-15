妹子1人進摩鐵「突升級大床」被關切！過來人曝1招：不會被狂call

▲原PO想獨自去摩鐵休息，就怕被櫃台拒絕。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

一個人想到汽旅泡澡放鬆，該如何才不會被櫃台特別「關照」呢？一名妹子透露，自己只是想一個人去汽旅休息泡澡，卻怕被櫃台誤會或拒收，還特地強調「沒有要輕生」。文章掀起討論，過來人曝1招有用，「說等等會有訪客，請幫開門就好，試好幾次沒被打擾過」。

一名女網友在Threads表示，她單純去汽車旅館休息一下，但不知道一個女生獨自前往是否奇怪呢？原PO還特別強調解釋「沒有要輕生啦！」

同時，原PO也希望過來人分享經驗，更苦笑直呼「我只想泡澡放空，不要櫃台一直打電話給我的那種。」

文章一出，網友紛紛熱議，「汽旅好像都會問，問我一個人嗎？還升級大床，進到房間也會打電話關心床怎麼樣、房間可以嗎？然後連我出去的時候，他都問我要去哪？後來我就說我要去小巨蛋看BIGBANG演唱會，晚一點才回來，他們才安心」、「之前租屋處沒浴缸，跑去家裡附近汽旅泡，但櫃台說：要有人陪才能幫您開房」、「有些怕客人輕生，會一個小時打一次客房電話確認」、「有的旅館不接受，曾氣到給一星」、「不要說汽車旅館...我帶著孩子，兩個人親子遊，飯店也拒絕過我，說有安全顧慮」。

也有過來人分享，「我女性朋友分享過，她都自然的獨自開車去，說要休息3小時，還買好輕食沙拉餐飲與水果小蛋糕，並指定中高價位房型要有浴缸；然後再跟櫃台小姐說：稍後會有一位男訪客來找她，再麻煩幫開鐵捲門讓他直接進來即可，每一次這樣操作都沒問題」、「直接跟櫃台說你只是很累想泡澡，會準時退房不要催，基本上就不會打電話，商旅比較少拒收」、「剛開始也是一個人都會被拒絕，或是一直打電話進來，後來都說等等會有訪客，請幫開門就好，試好幾次沒被打擾過」。

