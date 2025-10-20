在新加坡租到「豬仔屋」4房擠14人！　女嚇到退租返鄉





▲女子住進「豬仔屋」之後，只待了短短10多天，難忍髒亂環境，辭掉工作返鄉。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

一名美容師前往新加坡工作，沒來得及看房，就先支付900新幣（約新台幣2.1萬元）的房租及押金，豈料等到搬家這一天才驚覺住處是一屋住14人的「豬仔屋」。在待了短短10多天之後，她因為受不了髒亂環境，直接辭掉工作，嚇到返鄉。

新明日報報導，41歲美容業者劉小姐的姊姊8月中旬從中國大陸前往新加坡工作，由於雇主不斷催促，姊姊便透過朋友介紹，以每月450新幣（約新台幣1萬元）的價格，在距離上班地點近的地方租下一個床位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姊姊在還沒看房的狀態下，就先支付900新幣的房租及押金，但等到搬入時才驚覺自己租的並非單純床位，而是由二房東非法隔間的「豬仔屋」。整個三房式組屋被隔成4個房間，其中2間各住了6人，一間住一對男女，另外一間也有住人。

牆壁和廁所地板滿是污垢，客廳、廚房掛著衣物和毛巾。她稱，屋內雜亂不堪，「我自己進去看了，覺得那不是人住的地方，環境太惡劣」，姊姊的床位就在主臥房內，但不許開窗、不能使用主臥的浴室，且屋內空氣不流通，瀰漫一股悶臭味。

更誇張的是，這間屋子的房客沒有拿個人鑰匙，大門鑰匙為共用，放在門外隱蔽處，外人可隨時進出，毫無安全及隱私可言。劉小姐稱，姊姊受不了髒亂居住環境，待了短短10多天就決定搬走，辭掉工作返鄉。

根據新加坡政府先前宣布的組屋私宅出租條例，2024年到2026年四房式或更大型的組屋最多可租給8名沒有親屬關係的房客，其餘較小的一至三房格局的住宅出租人數為4至6人。但這間「豬仔屋」顯然已經超過規定的出租人數。