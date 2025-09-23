房東不滿「租賃專法」怒祭2對策　房客反應曝光

▲上有政策、下有對策，面對租賃專法草案，房東們以不租、漲租、挑房客來因應。（圖／CTWANT提供，下同）

租賃專法草案讓包租公、包租婆們炸鍋，根據CTWANT訪談房東、房客，不只「預期性漲租」，「情緒性漲租」的情況已經在市場上發生；原本以為租客「挫咧等」，沒想到租客端反應淡然，相信價格競爭下的市場機制，還是能找到租金相對合理的物件。

內政部提出的租賃專法修法4大方向，包括「租期保障最短3年」「限制租金漲幅」「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼」「免費法扶處理租屋糾紛」，但卻被抨擊政策推出過於草率、未貼近實際市況。

其中，保障租期可長達3年，一位黃姓房東就問，房子在他名下，如果3年內兒子要結婚，算「自用」嗎？自用的定義怎麼認定呢？或是有現金需求想出售，結果也必須被綁3年？另外，房客如果不按時繳租、私自養動物影響環境衛生、撿資源回收回家，或是噪音擾民等情況，也要撐滿3年嗎？

他認為此次修法，只有增加對房東的約束，卻沒有提到讓房客有對應合理的要求，「那房東增加的損失與成本要找誰求償？」

「如果在你的社會住宅這樣搞，當然沒問題，但一般房東租賃案件，憑什麼這樣規定？」一位北市擁有30間房出租的林姓房東，一提到租賃專法就抱怨連連，他秀出手機LINE與房客的對話，租賃專法草案公布當天，9月4日晚間6點，他已向合約剛好要到期的房客調整租金。

▲租屋超過十年的Daniel感嘆，台北租屋亂象多，好的房東、物件釋出少，租市充斥著各種詐騙與哄抬價格。

他承認漲租帶有情緒，但他的顧慮是，政府向來對多屋族不利、突然增加課稅，草案一旦拍板，未來合約期間要在租金反映成本不易，除非要等3年合約到期或房客自動退租，所以在出租前乾脆一次把所有未來可能的風險跟稅負都考量進去。

上有政策、下有對策，他憤怒表示，為了自保穩定收益、降低風險，決定未來以開高租金、慎選房客來因應，以後就只租給百大、知名企業員工、高管，維持8成物件出租就好。

房客端又是什麼看法？

2個小孩、一家四口的租屋族張太太，認同目前租賃專法確實有可能造成預期性漲租，心裡也擔心租金因此調漲，但是她認為，「就算沒規定，房東也是照漲，只是提前漲而已，所以有法規至少還有點牽制房東的作用」，雖然可以理解房東擔心遇到租霸，對於租賃草案跳腳，但多數租客仍是弱勢需要被保障的那方。

另一位資深租屋族Daniel則認為，市場經濟就是這樣難控制，很多房東其實不太會特別去漲房租，房東跟房客也都處得不錯；但台北確實很多房東是以營利為首要目的，會一直漲房租去測試市場接受度，或是先以便宜租金誘人簽約，之後再漲價，如果家當很多或是有小孩的租客，不可能說搬就搬，有些房東就看準這點，所以才需要專法限制租金漲幅。

▲租客端認為，儘管擔心房東漲租，仍認為租賃專法修法有其必要性，相信在市場上還是能找到相對合理的物件。

對於現在一票房東高喊「不租」，他並不擔心，他以一套房租1.8萬元為例，如果20套放著不租，每個月就少收36萬元，再加上新青安政策下，很多人買了房，在這幾年會甩掉租屋族身分，釋放出大量房源。他認為，回歸市場供需機制，相信房客還是能從中找得到合理租金的房子。

他認為，台北租賃市場長期存在供不應求的問題，建議還是增加社宅的數量，以及強化台北以外的產業平衡，就業人口不要只集中在台北，才能真正調節市場供需、健全租市。

