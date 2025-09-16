黃瀞瑩開箱「廣慈社宅」陽台就能看101煙火　網友大謝他

▲黃瀞瑩開箱廣慈社宅，超大陽台可以直接遠眺台北101。（圖／翻攝臉書／黃瀞瑩，下同）



記者葉國吏／綜合報導

台北市信義區的「廣慈社會住宅」正式啟用，佔地6.4公頃，內部設施令人驚艷。台北市議員黃瀞瑩與網紅2chill攜手開箱，超大陽台直接遠眺台北101，另許多網友覺得驚艷。

黃瀞瑩昨晚在臉書分享感言，指出廣慈社宅從規劃到入住，耗費多年心血，是前市長柯文哲為居住正義奮力打造的成果。她提到，這裡的托嬰中心、門診中心、婦女培力中心及長者日照中心，象徵一個用心累積的幸福日常。她說：「幸福不是一蹴而就，而是透過每一天的努力與經營。」這份真誠的分享吸引了眾多網友熱烈回應。

回顧柯文哲的社宅政策，黃瀞瑩認為這是一條困難但正確的道路。她坦言，自己作為現任市議員，肩負監督責任，將持續在議會推動相關政策，期望未來台北的社會住宅能更加擴展，真正讓每位市民感受到居住正義的實現，而不僅僅停留在口號層面。

廣慈社宅內部設施相當亮眼，不僅有多功能空間，還提供一房至三房不等的選擇。在黃瀞瑩與2chill的開箱影片中，超大陽台成為亮點，居家即可欣賞101煙火，公共空間更堪比高級住宅。網友看到發文後紛紛留言力挺柯文哲，感謝他交保後仍清白，因為柯文哲的努力，讓「居住正義」成為更多市民的生活實感。