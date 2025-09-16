不敵大牌競爭　昔「最便宜首輪戲院」歇業淪法拍

▲陪伴不少人青春歲月的岡山「統一戲院」，位於「統一大樓」，2022年因為不敵新影城的競爭，歷經38年最終在2022年落幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

陪伴不少人青春歲月的「統一戲院」，位於岡山「統一大樓」，2022年因為不敵岡山秀泰影城的競爭，歷經38年最終在2022年落幕，該戲院舊址的6、7樓因「清償債務」淪為法拍，10月15日三拍，底價3436.8萬元，專家表示，後續整修金額高，持續流標機會大。

「統一戲院」1984年開幕，位於岡山壽天街的「統一大樓」，在2022年秀泰影城影城開幕前，有段時間是岡山唯一的電影院，還有全台最便宜的首輪票價之稱。

當時全票1張200元，有一度因不清場，吸引民眾一次票價看2片，曾是岡山人最愛的戲院，2022年隨著疫情衝擊以及新影城開幕，最終歷經38年走入歷史，不少在地人都非常不捨。

該戲院舊址位於高雄市岡山區壽天路，位於「統一大樓」的5~7樓，該大樓屋齡41年，6~7樓今年7月曾進行一拍，底價5370萬元，歷經2次拍賣都流標收場，10月15日進行三拍，地坪為100.6坪、建坪為552.2坪，底價3436.8萬元。

▲戲院所在的岡山中街商圈，沿線商家林立，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

在地人透露，「統一戲院」當初最早範圍涵蓋5~7樓，5樓與6~7樓產權分屬2位所有人，本次拍賣6~7樓是陳姓債務人所有，因「清償債務」淪為法拍，當時5樓則繼續經營戲院，還有3廳可播放電影。

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，6~7樓最早曾在2017年2月法拍過，當時一拍底價4535萬元，第一輪歷經三拍流標，2020年再度捲土重來，到應買階段仍流標，此次已是第三輪法拍的第三拍。

陳慧瑜表示，該大樓本身屋齡老舊且經過大規模改造，又存在佔用鄰地等問題，後期需要處理的問題不少，再加上拍賣範圍位於6~7樓，相對缺乏樓店1樓的商業價值，拍下後的高額整修成本嚇退不少潛在投資人，研判若有開發商或投資人有意整合全棟，以危老方式開發，較有機會拍出。

拍次 時間 底價 (萬元) 第一輪第一拍 2017/2 4535 第一輪第二拍 2017/3 3628 第一輪第三拍 2017/6 2902.4 第二輪第一拍 2020/4 5110 第二輪第二拍 2020/6 4088 第二輪第三拍 2020/7 3270.4 第三輪第一拍 2025/7 5370 第三輪第二拍 2025/9 4296 第三輪第三拍 2025/10 3436.8

▲統一戲院6~7樓拍賣時間。（ETtoday製表）

大家房屋岡山阿公店加盟店東吳庭輝表示，戲院所在的岡山中街商圈，沿線商家林立，商業機能發達，也算是岡山市核心，該區大樓不多，都以透天店面為主，屋主當成收租金雞母，沿線成交量不高。

該棟大樓其餘樓層規劃為整層出租套房，每間月租約6000元上下，至於岡山市中心的30~40年大樓成交價，則落在15~17萬元。

