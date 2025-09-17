房仲作家槓建商拖累老鄰居！起底是女星同學　議員落選欠大筆債

▲陳泰源（中）曾被時代力量提名不分區立委，弟弟、弟妹陪他在饒河街拉票。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年42歲的房仲作家陳泰源，出過多本房地產書籍，是藝人楊丞琳、許瑋甯華岡藝校的同班同學，之前當過兒童節目主持人、參加選秀節目，後來因參選台北市議員落選，欠了不少債，為還債改行當房仲，打滾十多年，最後在台北市大直地區闖出名號，藝人隋棠買的大直豪宅，就是陳負責銷售。

近年，陳泰源時常受訪，談論房地產議題，累積不少知名度。5年前，他的父母與建商爆發合建糾紛，為護祖產，陳親上火線與建商對槓，強調父親要花錢打官司，還得在外租屋，花費讓人吃不消，還說父親很自責祖產被侵吞，痛批建商行徑惡劣，甚至發表不自殺聲明，引起媒體關注。

▲房仲作家陳泰源（圖）家族與建商爆發糾紛互告，連累鄰居無法過戶。

陳泰源砲火不斷，後來還寫書罵建商，前年被時代力量提名不分區立委，就主打居住正義議題，正直的形象頗受選民青睞。但本刊近日接獲多位與陳家共同參與合建的鄰居投訴，指陳家打官司拖累他們，三年前新屋落成，卻至今無法過戶，大家只能在外租屋，有人70多歲需洗腎，仍寄人籬下。今年3月2審判決出爐，陳家又上訴，鄰居們擔心沒完沒了，決定邀陳家出面協調。

▲陳家與建商的合建案（圖）位於台北市饒河街商圈，陳家可分到近5億元房產。

上週，地方人士帶著3位鄰居到某律師事務所與陳泰源父母碰面，大家認識幾十年，見面還得有律師見證，可見事態嚴重。因陳家跟建商互告，銀行認為房子產權有問題，連累鄰居無法過戶，大家希望陳家跟建商高抬貴手。

▲陳父遭控2年前寫聲明書，請銀行讓無爭議的鄰居先過戶，後來卻改口不認。

經協調，陳父同意讓沒有產權爭議的房子先過戶給鄰居，但也主張建商要將陳家無產權爭議的房產一併過戶，對於這樣的結果，鄰居都很開心，卻也擔心出現變數，因為合建案重傷他們好幾回，已無法再承受打擊。



