房仲作家祖父是「饒河街王永慶」　祖產換5億卻害鄰無法過戶

陳家與建商的合建案（圖）位於台北市饒河街商圈，陳家可分到近五億元房產。

回顧整起合建案，要從11年前說起，當年某建商看上A先生及陳家位於台北市饒河街附近的透天厝，有意簽署合建契約，A先生的弟弟早逝，弟妹繼承部分產權，他們分別與建商洽談，沒想到建商卻耍詐，騙光了他們的房產。

至於陳家並未被騙，建商還與陳父三度簽訂補充協議，同意陳家加碼，後來卻無預警宣布倒閉，改由共同起造人成立的新建設公司接手合建案，新建商對於陳家與舊建商簽的協議也照單全收。而被騙走房產的A先生及弟妹，與新建商多次協調，保住「換屋」資格，失而復得的他們期盼早日入住新房，卻因陳家與建商爆發糾紛受牽連，至今仍在外租屋，回不了家。

陳泰源的父母多次向媒體投訴，宣稱遭建商坑騙祖產。

知情人士B先生告訴本刊，陳家的經濟狀況比其他鄰居好很多，陳父起初繼承家業，之後改當包租公，月入十幾萬元，合建後，陳家還可分到18戶、11個車位、1個店面，市價近5億元。其他鄰居分到的房產僅陳家的十分之一。而陳家自搬離到新房使用執照核發前，已跟建商領了上千萬元租金補助，可說是有錢有閒，其他鄰居卻得自己扛房租，過得苦哈哈。

B先生說，近年饒河街老透天厝成交價約2到4億元，陳家合建後可分到近5億元新房。即便如此，陳家仍不滿足，2020年初，陳家跟建商翻臉，認為建商違約，沒讓他們先選屋就開賣，且建商獲得危老容積獎勵卻未告知，要求建商依照規定分配坪數，建商不肯，雙方開始打官司，之後又以停車位、店面等問題，對建商提告求償。

當地居民C小姐指出，舊建商利用合建案到處吸金騙錢，因為一開始就不打算蓋房子，很多設計不符規定，甚至為了騙地主簽名，提供「夢幻條約」；新建商接手後，為順利完工，除了砸錢修改設計，找其他地主合建，將基地擴大，還拿到容積獎勵，陳家身為地主，爭取權益非常合理，但陳泰源透過媒體替父母抱不平，卻混淆視聽，令人無法接受。

C小姐表示，陳泰源說沒拿到近700萬元「合建保證金」，事實上卻是舊建商跟陳家協議，用更多的坪數代替保證金、每月租金補貼增至28萬元，陳高喊公平正義的口號，卻刻意隱瞞部分事實，很不可取。

▲陳泰源打著居住正義的口號與建商互槓，鄰居們卻不希望被波及。

此外，C小姐也提到，陳泰源指建商坑了祖父母留下的「唯一祖產」，陳父因為自責，罹患憂鬱症、暴瘦5公斤，但老一輩的人都知道，陳的祖父母在饒河夜市開店做生意，又懂理財，買了不少房產，陳家是饒河街三大地主之一，祖父被譽為「饒河街王永慶」，陳也說過：「爺爺有8個小孩，包含嫁出去的姑姑，都是一人一棟房當嫁妝。」陳家祖產一堆，陳卻說那是唯一祖產。

