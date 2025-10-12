ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

熱爆！男想買「工業電扇」取代冷氣　內行推1降溫神器

▲冷氣,冷氣噴霧,冷氣,清潔冷氣。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲冷氣示意圖。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者葉國吏／綜合報導

炎炎夏日，氣溫飆升，許多人為了對抗酷熱，選擇吹冷氣，但又擔憂高額電費。有網友分享工業電扇的省錢妙用，卻引發熱議；過來人則推薦一款「水冷墊」作為夏日降溫神器，甚至睡覺還會冷到醒來。

一名網友在《Dcard》透露，因為近期天氣炎熱，他開冷氣降溫，但電費負擔令人卻步。某次外出用餐時，發現路邊攤使用工業電扇，儘管氣溫高達32度，依舊感覺非常涼快。於是，他萌生購買一台250瓦工業電扇的念頭，認為這樣既能取代冷氣，又能省電費。

然而，這項提議在網友間引起激烈討論。多數人不看好工業電扇的效果，紛紛留言表示，「這種電扇吹起來很吵，根本睡不著」、「風是熱的啊，越吹越熱」、「開到最大功率，電費可能不比冷氣低，還吵得要命」。有人更指出，若房間空間不足，工業電扇的風只會不斷循環熱空氣，根本無法達到降溫效果。

此外，也有部分網友提出替代方案，推薦「水冷扇」作為更實際的選擇。有人留言表示，「水冷扇比冷氣省錢，效果也不錯」、「搭配風扇更涼快」。不過，這項建議同樣遭到其他人反駁，有網友直言，「水冷扇根本沒用，還不如自己上網查查評價」。

最後，一款「水冷墊」成為討論的焦點。有網友大讚這款降溫神器，搭配風扇使用效果加倍，不僅涼快，甚至半夜睡覺會冷到醒來，堪稱高性價比的夏日必備。這場降溫神器的比拼，究竟誰能真正取代冷氣，仍有待見仁見智的選擇。

