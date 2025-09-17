很多人都做錯！馬桶坐墊千萬別用衛生紙擦拭　專家：更容易沾污垢

▲許多人習慣使用衛生紙或乾布擦拭馬桶座墊。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

有些人上廁所前會用衛生紙擦拭馬桶坐墊，但這個行為恐怕縮短其使用壽命！最近有日媒分享用衛生紙擦拭馬桶坐墊屬於NG行為，容易在表面留下細小刮痕，而污垢和菌類就更容易附著，對馬桶坐墊使用造成反效果。

根據日媒《grape》網站報導，大多數家庭的馬桶坐墊和馬桶蓋是使用樹脂材質，因此特別脆弱，乾燥柔軟的衛生紙或抹布，都可能輕易在表面留下細小刮痕；而馬桶坐墊上的刮痕，會使污垢和細菌容易附著在上面，長久下來，馬桶更難保持清潔，更會使坐墊更快壞掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此文中也分享清潔馬桶坐墊的正確方式，要使用柔軟且濕潤的布料，可以搭配溫和的清潔劑，但也要避免把清潔劑直接噴灑在馬桶坐墊，才不會損傷表面塗層，或造成化學成分殘留的狀況，否則馬桶坐墊容易變色或劣化。另外，報導中也提醒，不只馬桶坐墊擦拭問題，經常把「可沖式」紙巾丟入馬桶，或長期在水箱使用清潔藥錠，恐怕引發馬桶堵塞或零件損壞等情形。

其實免治馬桶大廠東陶機器株式會社（TOTO）曾在社群分享，樹酯材質的馬桶坐墊和馬桶蓋能承受洗滌劑清潔，但說明說上有註明，清潔應用沾濕的軟布，千萬不要用衛生紙擦拭，否則會在表面上造成微小刮痕，時間長就容易藏汙納垢。

延伸閱讀

▸ 醫急救溺水女狂讚「漂亮、走掉好可惜」 專家：祂決定一輩子跟定你

▸ 北漂男沒亂花錢「仍繳不出卡費、房租」 他嘆：月薪35K過成窮人

▸ 原始連結