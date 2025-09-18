ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新青安鬆綁不見得有利　學者：恐失去買方市場

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新青安被排除在《銀行法》第72條之2條外，房貸水龍頭稍微打開了一點。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

新青安被排除在《銀行法》第72條之2條外，房貸水龍頭稍微打開了一點，讓市場直呼這1年終於有好消息，接下來就是看央行不動產集中度是否也放寬。學者表示，新青安放寬，短期上房市成交量恐怕難走升，對買方來說「不全然是利多」，因屋主期待值上升、議價空間縮小，買方可能進而失去了過去1年來鮮明的買方市場，失去了尊榮的購屋體驗。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎

近來「房貸荒」瀰漫著房地產市場，但日前行政院宣布，新青安將被排除在《銀行法》第72條之2條的30%限制外。這消息一出，雖然部分業者認為幫助不大，但也有許多專家與業者看法偏向樂觀，政策公布當日營建類股也大漲6.8%。

對此，政大地政系教授孫振義表示：「政府此舉讓房貸活水放出來，確實能一定程度地舒緩這段時間房貸緊張的狀況，尤其是大量預售正面臨交屋的首購消費者，整體市場情緒勢必會稍微變得比較樂觀一些。」

但成交量方面，孫振義直言：「短期可能不會增加。」他就買方、賣方兩層面分析，他表示：「自住型買方仍會處於一個比較觀望的態度，投資客也不會在這時間點馬上跳進來，仍會處於一個清庫存的角度；另一方面，部分比較不急售的屋主期待值會提高，使得議價空間縮小。」

孫振義認為：「短期來看，這項措施對自用型買方來說，不全然是利多，買方可能失去了過去1年來鮮明的買方市場，失去了尊榮的購屋體驗，但中長期來看，新青安貸款水龍頭打開，仍是有助於首購族成家。」

▲▼ 桃園「京澄泰然」賞屋,看屋,樣品屋,接待中心看屋,介紹,代銷介紹,介紹房子,帶看 。（圖／記者張菱育攝）

▲買方可能失去了過去1年來鮮明的買方市場。（示意圖／ET資料照）

不過，東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「市場上也有部分消費者，具有很強烈的剛性需求與購屋動機，他們還沒出手，最在意的不是房價的5%、10%，而是擔心貸款下不來，若政府打開新青安水龍頭持續開啟，能使這樣的客群進場購屋。」

關鍵字：新青安銀行法限貸房貸水龍頭打開學者政大孫振義

