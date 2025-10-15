新建案主臥「剩不到3坪」　一票人吐殘酷現實：韭菜住鳥籠

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

隨著房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，小坪數建案成近年房市趨勢。就有網友感嘆，最近看房時發現，新建案的主臥室普遍只有不到3坪大，忍不住直呼「到底怎麼回事？」而話題也掀起熱烈回響。

一名網友近日在PTT發文表示，最近看房時驚覺許多新建案的主臥室，竟然普遍只有2.7-3坪，甚至還看過僅2.5坪的案例，讓他不禁疑惑，「現在主臥都這麼小了嗎？到底怎麼回事，有八卦嗎？」

貼文一出，引來大票鄉民熱議，不少人認為，主因在於現今建案的室內實坪普遍不到20坪，但又硬要規劃成三房，空間只能壓縮，「不然勒？室內不到20坪要弄三房，只能這樣」、「昨天驗屋，一間房間比車位還小」、「擺張雙人床就滿了哈哈哈哈」，還有網友打趣道，建商知道不少買房族可能長期單身，主臥空間自然就越做越小。

同時，也有不少鄉民指出，如今許多新案為了迎合市場喜好，會在有限空間硬塞第二間廁所，導致房間更為侷促，「因為要拿空間做第二間廁所，你要兩衛的後果」、「弄1.5衛就夠了，誰時時在洗澡啊，兩個浴室真的浪費空間」，甚至有人直接計算，表示「主臥3坪、次臥2.5、次次臥2坪、兩間廁所各1.5坪，這樣就10.5坪了，剩下玄關客廳廚房共10坪，三房室內大概只有21、22坪。」

另外，一票人則不禁感嘆，「韭菜可憐啊，住鳥籠」、「看多年前買三房兩衛的朋友，其中兩小房是真的小，感覺比車位還小」、「現在連放得下雙人床都是賣點」、「辛苦大半輩子買一間鳥窩真的悲哀」、「現在住30、40年前的老房子，主臥4坪...原來算是比較好的了XD」。

在一片感嘆聲中，更有網友認為，在現今房價下，若想要舒適空間，與其硬買小三房，不如改租大一點的房子，反而CP值更高。