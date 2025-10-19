房價跌一點更難受！專家曝「3方都不爽」：如此發展央行應樂見

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市再度出現鬆動！房產專家何世昌指出，8月份以中古屋交易為主的信義大台北房價指數顯示，台北地區來到175.71，較7月下跌約0.43％，其中新北市跌幅更大，月減約0.31％，台北市則小跌0.14％。原本7月短暫反彈，如今證實只是曇花一現，8月再度轉跌，走勢依舊疲弱。與高點相比，台北市已累計下跌約2.38％，新北市則自3月高峰以來累計跌幅近4％。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」直言，雖然跌幅不算劇烈，但讓市場各方都感到難受，「持續盤跌見不到底，屋主不舒服；跌太慢等不到甜甜價，想買房的人不舒服；屋主不降價、買方不追價，仲介不舒服。」不過這樣的趨勢應是央行樂見的局面，「因為房價漲勢已被扭轉且持續下修。」

他也提醒，根據信義房價指數來看，買房若想用六折、七折價成交，除非遇到急需用錢的屋主，否則「出芭樂價」成功的機率相當低，「如果出芭樂價屋主真的答應了，買家反而會嚇到買不下手吧。」

貼文引來網友熱議，紛紛留言調侃，「想要買房子的人團結忍住，都不要去看房子，這兩年暫時不要買，絕對會跌的！螞蟻雄兵發揮力量，房價會跌20~30％」、「明天央行會不會宣布，房價續漲，成數續縮。嘿嘿，看誰撐得久。」