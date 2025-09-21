ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

現金爽付1.1億！外籍富豪搶進中正區豪宅　雙北交易最熱

▲▼台北市鳥瞰,台北鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲外籍買家砸1.1億現金買中正區豪宅。（示意圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

台北市中正區一戶豪宅今年6月以約新台幣1.1億元成交，買家為外籍自然人，且採取全額付款、未申請貸款。台灣房屋17日指出，根據內政部統計，去年外國人在台購屋件數達1139筆，年增9.3%，顯示雙北仍是外籍人士購屋的核心熱區。

台灣房屋說明，從去年至今，外籍人士購置億元豪宅的案例遍布大直重劃區、信義計畫區、天母及大安森林公園周邊等地標性豪宅社區，甚至有外國買家一次購入同樓層兩戶，凸顯國際資金對台灣高端住宅市場的興趣不減。

統計資料顯示，2023年全台外籍購屋共1042筆，2024年成長至1139筆。今年前7個月累計514筆，其中台北市以148筆居冠，新北市109筆次之，顯示雙北對海外買家仍具高度吸引力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，外國人要在台灣置產必須符合「平等互惠」原則，也就是該國是否開放台灣人買房。多數外籍買方因與台灣有親屬或長期生活連結，購屋目的以自住為主；而近年台灣因AI產業發展、經濟穩健，也進一步吸引海外資金布局。

第一建經研究中心副理張菱育則指出，外籍高資產族群普遍偏好交通便利、隱私性高、管理嚴格的豪宅產品，重視台北核心地段的稀有性與保值性。雖然外國人在台申貸仍有限制，但與亞洲主要都會相比，台灣豪宅單價相對親民，加上教育、醫療、生活機能完善，未來仍將是外籍人士資產配置的重要選項之一。

