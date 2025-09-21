新北「不定時炸彈」要拆了　12F海砂屋都更將啟動…預計2029完工

▲板橋林園天廈12樓建築被判定為海砂屋。（圖／新北市城鄉局）

記者許凱彰／新北報導

新北市板橋區12層樓海砂屋林園天廈居民多年來期盼改建，在市府都更政策支持下，於8月29日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住於危樓的陰影。

「板橋林園天廈」位於板橋府中路及南雅西路2段所圍街廓中，基地規模為635平方公尺，現況為12層樓鋼筋混凝土造建物，現有44戶，該建物於民國77年完工，屋齡超過30年，97年經工務局鑑定為海砂屋。當地光華里里長曾表示這棟海砂屋很多年了，因為住戶住得膽戰心驚，且外牆磁磚崩落，也成了附近住戶的「不定時炸彈」。

▲板橋林園天廈海砂屋重建建物模擬圖。（圖／新北市城鄉局）

歷經多方協調與審議程序，終於在8月通過都更大會，未來將新建1棟「地上15層、地下3層」的集合住宅大樓，預計於2029年中旬完工，讓住戶住回安全無虞的新家園邁進一大步。

新北市都市更新處處長康佑寧表示，海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府除加速海砂屋都更案件審議進程外，也透過提供海砂屋容積獎勵鼓勵民眾重建，增加住戶更新意願。民眾除一般都更也可透過防災都更2.0專案計畫、危老都更等多元重建途徑，讓市民能依照社區需求選擇適宜方式來推動重建。