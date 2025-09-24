中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

記者張雅雲／高雄報導

「我們不是白住，是用錢買的！」中油二代語氣激動，他回憶父親當年在煉油廠區工作，領的是微薄薪水努力付清房款，如今卻被外界誤解成「佔國家便宜」。上世紀中油在後勁的勞工住宅，因土地租約、用電與拆屋爭議，如今成為1157戶住戶與中油間最難解的問題。

國共內戰後期國民政府退守台灣，為石化工業發展需求，中油1946年接收前身是日治時期「日本海軍第六燃料廠」的煉油廠開始運營，為解決員工居住問題，從1956~1974年，中油分為7批陸續興建勞工住宅，有意願購買的中油員工，多到還要抽籤，當時中籤的員工歡天喜地，最後合計興建1157戶透天勞宅。

在當時房子比土地還貴的時空背景下，房屋由員工貸款購買，土地則是中油所有，因國有土地無法買賣，因此中油每年用象徵性的1元租金，把土地租給員工。

今年80歲的趙先生是中油二代，14歲就隨父親遷入中油宿舍，住了66年，趙先生回憶，在那個增產報國的年代，中油煉油廠被視為台灣的心臟，「每架飛機、軍艦、坦克等，通通需要中油煉製的油來運轉。」員工必須隨時待命，向心力極強，但也承受著極大的職業風險。

「早期中油工廠幾乎每年都會發生爆炸意外，員工必須第一時間衝進去搶救。」工作風險高，中油特別在社區內規劃各種福利設施，包括有幼兒園、國中小，還有標準規格的50米游泳池、籃球場、溜冰場、電影院與販賣部，甚至還設有菜市場，讓中油員工可以去賣菜補貼家計。

趙先生指出，當時的宿舍區是後勁、左楠一帶最早擁有現代化市場的地方，帶動地方繁榮。雖然員工薪水不高，但這些福利制度被視為「生活保障」，也是讓許多家庭願意長年留在煉油廠服務的關鍵，「老一輩常說，薪水雖然少，但至少住得安心、孩子有學校念，這就是最大的安慰。」

而1元租金從1996年開始變調，高雄市後勁勞宅居住正義區權益促進會理事長徐嘉志表示，1996年中油首次將租金採用自用住宅申報地價稅率千分之二計算，從1元調漲至696元。2020年起中油再度調整租金計算方式，且一次性追溯前3年租金差額，針對租金調漲，已有部分住戶集體與中油訴訟。

徐嘉志表示，住戶每年地租漲到5~6萬元的大有人在，房子大家都是買來的，並不是租的，外界誤以為勞宅住戶佔便宜，事實上，屋主早已付清建物費用，土地卻因國有土地不得出售，被迫長期租用。

除租金，住戶也因工業用電再度槓上中油，住在勞宅內的宏毅里里長馮靖絨強調，過去勞宅與廠區被一起劃分為工業用電區域，如今中油關廠，居民的家庭用電仍以工業用電計費，近年台電不斷調漲工業電價，住戶苦不堪言，為了用電的公平正義，馮靖絨指出，去年已對中油提出訴訟。

徐嘉志表示，目前工業電價單一費率每度電 5.326元，若每戶以2個月500度電費計算，1年計算後勁勞宅居民比民生電價多付8000元。徐嘉志說，居民大多是中油退休員工與眷屬，「一輩子為中油付出，現在卻連冷氣都不敢開，這是非常不公平的待遇。」

中油後勁勞宅爭議要點 建設時期 1956 ~ 1974 年，分 7 批興建 住戶總數 1157 戶透天 購屋方式 中油員工抽籤購買房屋，土地租用 土地所有權人 中油 房屋所有權人 房屋住戶 三大爭議訴訟 1. 土地租金：中油調漲土地租金，勞宅自救會提告中油，訴訟中

2. 電費：煉油廠關廠後，維持工業用電計費，應改為民生用電計價，里長提告中油，訴訟中

3. 拆屋還地：中油提告部分住戶，房屋修繕、贈與登記程序等，不符勞工住宅管理要點，訴訟中

馮靖絨回憶，去年帶一車住戶到市議會陳情，高雄市長陳其邁當場允諾補助電費差價，「可是馬上被質疑圖利，現在誰還敢碰這個燙手山芋？」她分析：「中油雖然是照台電收費標準轉收，沒有賺取差價，但住戶仍有使用民生用電的權利。」

除土地與用電問題外，後勁勞宅自救會表示，贈與與修繕爭議也成火線爭議。自救會透露，近年來多次協助居民面對中油提告，涉及「拆屋還地」及「租金訴訟」等案件。其中，有住戶因「贈與登記程序」而遭中油質疑違規，也有住戶在進行房屋修繕後，反被中油主張「房屋不堪使用」，進而面臨拆屋還地之訴。目前相關案件均在司法審理中，尚無定論。

針對雙方互相提告的內容，中油則回應，尚在協調中，暫時不便發表意見。

