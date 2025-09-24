ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

記者張雅雲／高雄報導

「我們不是白住，是用錢買的！」中油二代語氣激動，他回憶父親當年在煉油廠區工作，領的是微薄薪水努力付清房款，如今卻被外界誤解成「佔國家便宜」。上世紀中油在後勁的勞工住宅，因土地租約、用電與拆屋爭議，如今成為1157戶住戶與中油間最難解的問題。

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲上世紀中油在後勁的勞工住宅，土地租約、用電與拆屋爭議，如今成為1157住戶與中油間最難解的問題。（圖／記者張雅雲攝）

國共內戰後期國民政府退守台灣，為石化工業發展需求，中油1946年接收前身是日治時期「日本海軍第六燃料廠」的煉油廠開始運營，為解決員工居住問題，從1956~1974年，中油分為7批陸續興建勞工住宅，有意願購買的中油員工，多到還要抽籤，當時中籤的員工歡天喜地，最後合計興建1157戶透天勞宅。

 ▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市後勁勞宅居住正義區權益促進會理事長徐嘉志表示，當時簽訂的勞工住宅貸款租地合約，上面註明每年租金1元。（圖／記者張雅雲攝）

在當時房子比土地還貴的時空背景下，房屋由員工貸款購買，土地則是中油所有，因國有土地無法買賣，因此中油每年用象徵性的1元租金，把土地租給員工。

今年80歲的趙先生是中油二代，14歲就隨父親遷入中油宿舍，住了66年，趙先生回憶，在那個增產報國的年代，中油煉油廠被視為台灣的心臟，「每架飛機、軍艦、坦克等，通通需要中油煉製的油來運轉。」員工必須隨時待命，向心力極強，但也承受著極大的職業風險。

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中油在社區內規劃各種福利設施，包括有幼兒園、國中小，還有游泳池、電影院與販賣部等。（圖／記者張雅雲攝）

「早期中油工廠幾乎每年都會發生爆炸意外，員工必須第一時間衝進去搶救。」工作風險高，中油特別在社區內規劃各種福利設施，包括有幼兒園、國中小，還有標準規格的50米游泳池、籃球場、溜冰場、電影院與販賣部，甚至還設有菜市場，讓中油員工可以去賣菜補貼家計。

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中油員工向心力極強，販賣部有罕為人知的中油冰棒。（圖／記者張雅雲攝）

趙先生指出，當時的宿舍區是後勁、左楠一帶最早擁有現代化市場的地方，帶動地方繁榮。雖然員工薪水不高，但這些福利制度被視為「生活保障」，也是讓許多家庭願意長年留在煉油廠服務的關鍵，「老一輩常說，薪水雖然少，但至少住得安心、孩子有學校念，這就是最大的安慰。」

而1元租金從1996年開始變調，高雄市後勁勞宅居住正義區權益促進會理事長徐嘉志表示，1996年中油首次將租金採用自用住宅申報地價稅率千分之二計算，從1元調漲至696元。2020年起中油再度調整租金計算方式，且一次性追溯前3年租金差額，針對租金調漲，已有部分住戶集體與中油訴訟。

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲過去勞宅與廠區被一起劃分為工業用電區域，如今中油關廠，居民的家庭用電仍以工業用電計費。（圖／記者張雅雲攝）

徐嘉志表示，住戶每年地租漲到5~6萬元的大有人在，房子大家都是買來的，並不是租的，外界誤以為勞宅住戶佔便宜，事實上，屋主早已付清建物費用，土地卻因國有土地不得出售，被迫長期租用。

除租金，住戶也因工業用電再度槓上中油，住在勞宅內的宏毅里里長馮靖絨強調，過去勞宅與廠區被一起劃分為工業用電區域，如今中油關廠，居民的家庭用電仍以工業用電計費，近年台電不斷調漲工業電價，住戶苦不堪言，為了用電的公平正義，馮靖絨指出，去年已對中油提出訴訟。

徐嘉志表示，目前工業電價單一費率每度電 5.326元，若每戶以2個月500度電費計算，1年計算後勁勞宅居民比民生電價多付8000元。徐嘉志說，居民大多是中油退休員工與眷屬，「一輩子為中油付出，現在卻連冷氣都不敢開，這是非常不公平的待遇。」

  中油後勁勞宅爭議要點
建設時期 1956 ~ 1974 年，分 7 批興建
住戶總數 1157 戶透天
購屋方式 中油員工抽籤購買房屋，土地租用
土地所有權人 中油
房屋所有權人 房屋住戶
三大爭議訴訟 1. 土地租金：中油調漲土地租金，勞宅自救會提告中油，訴訟中
2. 電費：煉油廠關廠後，維持工業用電計費，應改為民生用電計價，里長提告中油，訴訟中
3. 拆屋還地：中油提告部分住戶，房屋修繕、贈與登記程序等，不符勞工住宅管理要點，訴訟中

▲中油後勁勞宅爭議要點。（ETtoday製表）

馮靖絨回憶，去年帶一車住戶到市議會陳情，高雄市長陳其邁當場允諾補助電費差價，「可是馬上被質疑圖利，現在誰還敢碰這個燙手山芋？」她分析：「中油雖然是照台電收費標準轉收，沒有賺取差價，但住戶仍有使用民生用電的權利。」

除土地與用電問題外，後勁勞宅自救會表示，贈與與修繕爭議也成火線爭議。自救會透露，近年來多次協助居民面對中油提告，涉及「拆屋還地」及「租金訴訟」等案件。其中，有住戶因「贈與登記程序」而遭中油質疑違規，也有住戶在進行房屋修繕後，反被中油主張「房屋不堪使用」，進而面臨拆屋還地之訴。目前相關案件均在司法審理中，尚無定論。

針對雙方互相提告的內容，中油則回應，尚在協調中，暫時不便發表意見。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎

關鍵字：中油勞宅土地租金電費工業電民生電修繕拆屋還地自救會促進會宏毅里

