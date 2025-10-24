月薪60K住家裡！「想買500萬套房」她點出顧慮　過來人曝經驗

▲原PO考慮是否要買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

這種狀況要買房還是租屋呢？近日有一名31歲的女網友發文表示，她的工作穩定，月薪6萬元，至於生活開銷則約3萬元，如果她要買房的話，家人無力支援，所以他只能找500萬元以內的套房，只是，她也有一些顧慮，因此不知道到底該不該買下去？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「小資女買房vs租屋」為標題發文，提到她目前31歲，已經工作9年，如果不計算獎金，她每個月都能實領至少6萬元，另外，她也有活存55萬、股票10萬，以及儲蓄險97萬。

原PO透露，她未來有結婚打算，不排斥生子、搬到異地，她目前住在家裡，每個月的生活開銷是3萬元，不用給孝親費。她說，如果她要買房子的話，家人無力支援，所以她想找500萬元以內的套房住。

原PO考慮的點是，如果自己買房，居住一定有保障，但一旦把錢砸下去，萬一她或生病家人，就沒有錢能用了，而且她未來可能搬家，擔心鄉下的房子不好脫手，也不太會增值。只是若要租屋，她又覺得這在替別人繳房貸，像她這種不太會投資理財的人，是不是應該咬牙買房？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買房之後，開源節流至少擇一，看願不願意省，或是再去兼職／接案增加收入」、「有認真面對自己的狀況都不算太晚，住家裡生活開銷3萬，需要檢視哪些是必要開銷、娛樂，而且還不用幫忙付孝親費不錯了，基本上應該很好存錢才對」、「存款太少，買套房很硬喔」、「儲蓄險當頭期，這個薪水買500萬應該是沒問題，只是住家裡應該可以存更多錢」。還有網友分享，「我也是小資女，6年前捏了買500萬以內的房，上個月小換大，把當初買的房子賣了700萬多，供參」。