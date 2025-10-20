租客「客廳抽菸」釀火警燒毀電梯！　管委會向房東求償結果曝

▲許男抽菸不慎引發火勢，燒毀社區電梯。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／台南報導

台南一名馬姓男子將其名下房屋租給許男，未料許在客廳抽菸時未妥善熄滅菸蒂而引發火勢，進而延燒至社區公共區域，管委會憤而提告，要求房東馬男負起責任，賠償清潔費、電梯維修費等共17萬3400元。台南地院法官審理後，認為火災發生原因難以歸責於馬男，駁回社區管委會求償，全案可上訴。

判決書指出，馬男為該棟房屋所有權人，111年12月間將該屋租予房客許男，未料許於112年1月27日上午在屋內客廳抽菸，竟未妥善熄滅菸蒂即進入浴室盥洗，導致火星引燃附近易燃物，進而引發火勢。雖警消到場灌救，但仍造成社區公共區域多處受損，管委會基於安全管理維護，先僱請廠商進行災損維修，支出現場清潔費5000元、電梯損壞維修費9萬6900元、天花板更換維修費6萬9000元；電梯內攝影機損壞更新費用2500元，合計共17萬3400元。管委會認為馬男為所有權人，上開維修費用係因可歸責於房東之事由所致，應由馬男負擔，因此提告請求給付費用。

對此，馬男表示，房客許男抽菸不慎引發火警，涉犯刑事失火燒燬物品罪，經高院台南分院判決有罪確定；而馬男所涉之刑事公共危險部分，已獲不起訴，足認馬男就火災發生並無故意或過失，與房屋設置或保管無關，自無可歸責事由，因此管委會所列之維修費不應由他承擔，上開維修費用，應由管委會向租客許男求償。

台南地院法官審酌，警消於現場清理時發現大量香菸盒與打火機鋼頭殘跡，許筆錄時亦自承「菸癮很大」，且客廳堆放大量易燃物，足認係許男菸蒂處理不當引發火警；而馬男將房屋租予許使用，其在客廳未妥為處理之菸蒂，自不在馬男管領範圍，難認馬男就火災發生有何未盡注意義務之可歸責事由存在，因此認為管委會求償為無理由，予以駁回。可上訴。

