年輕人難買房！　 專家揭首購族3困境

台灣房價與收入比例近年已拉大至驚人的10倍，特別是雙北地區，買房成了年輕人無法解答的「數學題」。臉書社團「賣厝阿明 知識+」版主阿明直言，首購族最大的挑戰並非不努力，而是房價與薪資脫鉤，讓努力變得徒勞無功。

以雙北為例，現行房價對年輕人來說幾乎超出負擔能力。一間總價1,500萬元的房屋，貸款八成、利率2%、分30年償還，每月還款約4.4萬元。對平均月收入5至6萬元的雙薪家庭而言，房貸負擔率竟超過七成，大幅超越財務專家建議的三分之一上限。金融聯合徵信中心的數據也顯示，30歲以下房貸申請者中有六成自備款不足20%，這並非不會存錢，而是當前薪資結構難以追上高房價。

阿明進一步解析首購族的三大困境：首先，年輕家庭若每月儲蓄2萬元，要存到300萬元自備款需超過12年，這期間不能失業、生病或有意外支出；其次，即便延長貸款年限至40年，月還款依然高於多數人的負擔能力；再次，寬限期制度雖提供短期喘息，但本金攤還壓力最終仍得面對。阿明強調，問題的根本在於房價過高，而非購屋規劃不足。

台灣房價收入比已突破10倍，創下歷史新高，遠超過國際合理範圍（4-6倍）。不僅雙北市，桃園、台中、高雄等地的房價同樣居高不下，像台中七期重劃區的新建案單價已站上7字頭，總價動輒2,000萬元。這對月薪約4萬元的上班族而言，買房成了遙不可及的夢。阿明呼籲年輕人先檢視自身財務狀況，穩定收入、建立存款，確保房貸不超過家庭收入三分之一。若現階段無法買房，階段性租屋也是一種智慧選擇，等待更適合的時機再出手。