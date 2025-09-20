ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

被銀行追3萬多！他出租遭「取消房貸優惠」：本來要成自己的家

▲▼ 買房,簽約,簽約示意圖,預售屋,合約照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友驚呼，日前接到銀行來電，指控他把房子拿去出租，將取消自住房貸優惠並追討3萬多差額，還要他到分行一趟。他補充，這屋本來要自組家庭，後來因故作罷，加上現住處租金更低，「不是為了牟利才不賣」，但現在看留言才知道疑似踩雷，也苦惱「要怎麼跟銀行談？利率能不能重談？」信義房屋專家建議屋主，先到原承辦分行查證真偽，檢視貸約與切結內容再說。

原PO在「買房知識家」表示，他接到銀行電話，對方說他的房子出租了，要取消房貸優惠利率，要他去銀行一趟，「說我出租行為，要取消並歸還優惠的費用3萬多，這是怎麼回事呢？」並補充他原本確實要自住，「但是因為某個緣故沒有，加上租金我比那邊還低很多，所以並非要謀取暴利的想法，不賣也是因為走不出來，就這樣簡單而已。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

留言一面倒點出關鍵，「新青安？新青安不能出租，只能自住」、「你是自用方案貸款卻行出租之實，被抓到就得追回優惠」，也有人提醒「先確認是不是詐騙，務必到原承辦分行詢問，不要對不明帳戶匯款」。另有過來人分享，「我自住五年後搬家沒換約，最近也被通知，去把約換一換、補差額就好。」

不少人直言規範早寫清楚，「合約一定有註明自住、設籍，違反就取消資格」、「租客報稅或申請補助銀行就會知道」。也有人建議實務解法，「先取消租約、出示證明，要求維持利率」、「釐清你是新青安還是一般自用優惠，再跟銀行談未來利率與方案」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是以「自住／新青安」承作房貸，原則上不得出租；一旦被認定違規，銀行可取消優惠並追溯差額。建議屋主先到原承辦分行查證真偽，檢視貸約與切結內容；若確有出租，應評估「終止租約恢復自住」或「轉一般房貸」兩途徑，同時與銀行談未來利率與費用。務必保留設籍、租約終止、報稅等佐證文件，切勿對未知帳戶匯款，以免再生糾紛。

關鍵字：房屋出租房貸貸約銀行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

被銀行追3萬多！他出租遭「取消房貸優惠」：本來要成自己的家

一名網友驚呼，日前接到銀行來電，指控他把房子拿去出租，將取消自住房貸優惠並追討3萬多差額，還要他到分行一趟。他補充，這屋本來要自組家庭，後來因故作罷，加上現住處租金更低，「不是為了牟利才不賣」，但現在看留言才知道疑似踩雷，也苦惱「要怎麼跟銀行談？利率能不能重談？」信義房屋專家建議屋主，先到原承辦分行查證真偽，檢視貸約與切結內容再說。

6小時前

七期建商搶灘新興重劃區　推低門檻住宅磁吸首購客

近年來，知名建商卻紛紛將戰線擴張至四期、五期、中科、北屯、潭子與太平等地，專家指出，台中消費者對於品牌的認同度非常高，幾乎每一案在當地都創下新高價，在價格上也有一定的支撐力。

7小時前

新莊副都心現每坪85萬新案　代銷：天花板還沒到

新莊副都心新案單價85萬元，是否成為區域短期的房價天花板？代銷業者認為，房價除取決於地段，還有基地條件與產品規劃，新莊副都心9字頭即將出現。此外，在地房仲認為，副都心機能多元，房價對比於新店、永和來看，委屈了。

9小時前

果粉傻眼！　「分期買iPhone」房貸額度縮水100萬

蘋果推出新一代iPhone 17系列，已於19日上市，不少果粉都期待換新機，有民眾自曝，朋友買iPhone 16，選擇以信用卡零利率分期付款，卻在申請房屋貸款時，因分期導致最後核准額度比預期少100萬元，引發熱議。

13小時前

捷運三鶯延伸線拍板　桃園房仲：助1區人口平衡

日前桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」拍板，從LB12鶯桃福德站一路延伸到八德，最終與八德大湳的捷運綠線G04站交會。信義房屋在地房仲表示，延伸線將讓八德生活圈與新北正式串聯，此外目前八德移入人口大多集中於擴大重劃區，此線也將有助八德人口平衡。

15小時前

房價時光機回到3年前！　14期泓瑞「洲際之森」免擔心買貴

近期台中房市歷經信貸緊縮、買氣降溫，但對於真正具備地段優勢與產品實力的建案，市場仍展現強大支撐力。特別是北屯14期重劃區，不僅率領「新北屯」發展利基，更串聯74號快速道路與生活圈，在交通、商圈、學區、公園等條件齊備下，是許多置產、首購、換屋族的首選。

9/19 17:00

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸　海悅發5點聲明澄清

拿下「台北市議會舊址地上權」開發案的金毓泰公司，涉入銀行詐貸一事。海悅發表5大聲明，並強調：「此為金毓泰前經營團隊之不法行為，與海悅暨旗下子公司完全無涉。」

9/19 16:02

考量稅務「左手換右手」　南屯老牌汽旅9.9億交易

台中市南屯區老牌汽車旅館「緣橋汽車旅館」出現交易，且每坪成交180萬元，換算總價超過9.9億元，不過實際查詢，該筆交易為原地主移轉給自家人設立的法人，專家認為應是稅務考量。

9/19 15:32

房貸水龍頭微鬆綁　台中房市遇「水塔沒水」

全台房市在交屋潮壓力下，近期出現一波「脫手潮」，其中，台中市場受挫頗深，東森房屋太平中山加盟店店東林俊亨就說：「水龍頭開了，但水塔沒水」，以目前市況來說，難以真正帶動成交。

9/19 13:00

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍賺　康是美店面卻慘淪賠售

板橋「浮洲合宜住宅」A2區陸續解禁，今年住宅轉手都是翻倍賺起跳，甚至有戶別大賺180%。不過，該社區店面當初就不計入購買優惠，如今轉手甚至出現賠售慘況。

9/19 12:00

鄭容和現身台北101　秀新學的中文：笑死！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

果粉傻眼！　「分期買iPhon..

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍..

爸幫出頭期款！老婆1原因不願分..

沈玉琳豪宅單價站6字頭　鄰居長..

馬桶坐墊千萬別用衛生紙擦拭　專..

「資產千萬卻不買房？」他曝原因

租屋正義來了！帥過頭嘆「你要付..

租屋處刺鼻臭味持續1個月！他抬..

卓榮泰考慮「1招救都更」　房產..

房市後勢不大妙？專家：下半年預..

ETtoday房產雲

最新新聞more

出租遭「取消房貸優惠」　他愣：..

七期建商搶灘新興重劃區　推低門..

新莊副都心現每坪85萬新案　代..

果粉傻眼！　「分期買iPhon..

捷運三鶯延伸線拍板　桃園房仲：..

房價時光機回到3年前！　14期..

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸..

考量稅務「左手換右手」　南屯老..

房貸水龍頭微鬆綁　台中房市遇「..

「板橋合宜宅」解禁住宅轉手翻倍..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366