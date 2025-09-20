被銀行追3萬多！他出租遭「取消房貸優惠」：本來要成自己的家

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友驚呼，日前接到銀行來電，指控他把房子拿去出租，將取消自住房貸優惠並追討3萬多差額，還要他到分行一趟。他補充，這屋本來要自組家庭，後來因故作罷，加上現住處租金更低，「不是為了牟利才不賣」，但現在看留言才知道疑似踩雷，也苦惱「要怎麼跟銀行談？利率能不能重談？」信義房屋專家建議屋主，先到原承辦分行查證真偽，檢視貸約與切結內容再說。

原PO在「買房知識家」表示，他接到銀行電話，對方說他的房子出租了，要取消房貸優惠利率，要他去銀行一趟，「說我出租行為，要取消並歸還優惠的費用3萬多，這是怎麼回事呢？」並補充他原本確實要自住，「但是因為某個緣故沒有，加上租金我比那邊還低很多，所以並非要謀取暴利的想法，不賣也是因為走不出來，就這樣簡單而已。」

留言一面倒點出關鍵，「新青安？新青安不能出租，只能自住」、「你是自用方案貸款卻行出租之實，被抓到就得追回優惠」，也有人提醒「先確認是不是詐騙，務必到原承辦分行詢問，不要對不明帳戶匯款」。另有過來人分享，「我自住五年後搬家沒換約，最近也被通知，去把約換一換、補差額就好。」

不少人直言規範早寫清楚，「合約一定有註明自住、設籍，違反就取消資格」、「租客報稅或申請補助銀行就會知道」。也有人建議實務解法，「先取消租約、出示證明，要求維持利率」、「釐清你是新青安還是一般自用優惠，再跟銀行談未來利率與方案」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是以「自住／新青安」承作房貸，原則上不得出租；一旦被認定違規，銀行可取消優惠並追溯差額。建議屋主先到原承辦分行查證真偽，檢視貸約與切結內容；若確有出租，應評估「終止租約恢復自住」或「轉一般房貸」兩途徑，同時與銀行談未來利率與費用。務必保留設籍、租約終止、報稅等佐證文件，切勿對未知帳戶匯款，以免再生糾紛。