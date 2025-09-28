芎林新案6字頭！　市調：新竹蛋白區造鎮案已見7

▲近期實登揭露芎林新案成交站上6字頭創高。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者項瀚／綜合報導

近年新竹房價飆漲，甚至被稱為「瘋城」，蛋白區房價也水漲船高，近期實登揭露芎林新案成交站上6字頭創高，也是該區首次出現6字頭交易。專家表示，新竹蛋白區頗具市場，其中最高價的是寶山造鎮案，最高已見7字頭。

近年新竹房價飆漲，甚至被稱為「瘋城」，蛋黃區新竹市關埔重劃區、竹北高鐵特區陸續出現8字頭、甚至9字頭行情，帶動蛋白區房價也水漲船高，包括芎林、寶山、新埔、新豐、湖口、竹東。

近期實價揭露，芎林區新案「竹科主人10」出現多筆6字頭成交，最高單價達63.82萬元，不僅創下芎林新高價，也是芎林首次站上6字頭。

住商不動產新竹關埔店東曾文慶表示，「竹科主人10」基地達千坪，「其不屬於金獅、綠獅重劃區，算是市區範圍，地段點位佳，緊鄰兩座公園，隔壁就是芎林鄉公所，且距離高鐵特區僅10~15分鐘車程，主要還是瞄準蛋黃區外溢客，但成交價6字頭，還是覺得高了一些。」

觀察實價登錄，芎林區的預售大樓推案量少，今年目前為止只有「竹科主人10」1場，而去年其他個案成交價則在4~5字頭左右。

▲「竹科主人10」距離竹北高鐵站不遠。（圖／記者項瀚攝）

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示，新竹蛋白區在竹科園區客強大的購買力之下，房價也突破天花板，「竹科主人10」一舉突破6字頭，主要是該案位置鄰近竹北、除近高鐵，國三高速公路外，68快速道路又可快速接到新竹市。

此外，畢務潔表示，6字頭並非新竹蛋白區最高價，寶山區「宏道新竹帝寶」系列憑藉甲山林大型造鎮案的帶動下，成交來到7字頭，這同樣也有賴於台積電設廠、科技菁英的購買力，房價外溢蛋白區受惠，另外在新埔也有個案「景上居 」出現單價65萬元價碼。

