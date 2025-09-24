ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

▲▼中央銀行召開理監事聯席會，會後記者會中總裁楊金龍宣布利率維持不變。（圖／記者湯興漢攝）

▲本月18日央行召開Q3理監事會議，房市政策無更緊、更鬆綁。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

本月18日央行召開Q3理監事會議，房市政策無更緊、更鬆綁，利率也維持不動，已是連續第六次凍息。回顧過去1年，房市交易量可謂慘跌，在央行「不動」的政策下，房市會怎麼走？最新一集《地產詹哥老實說》邀請專家台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中、中信房屋研展室副理莊思敏深入剖析。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析第三季央行理監事會後後房市發展。

陳定中表示：「央行利率不動其實符合市場預期，尤其與美國升息17碼相比，台灣央行僅升息3.5碼，幅度差距甚大，加上央行在升降息方面向來保守，去年美國降息2碼而台灣仍不動，這次美國降息幅度更少，僅1碼，因此央行選擇觀望。」

莊思敏則表示：「央行未降息對房貸市場影響甚鉅，民眾仍需面對偏高的房貸利率，資金壓力沉重，尤其投資客進場意願恐受抑制，據問卷調查，自住客仍期待降息，以降低購屋門檻。」

這1年來，房市交易量急凍，預售屋單月表現僅剩高峰時期的2成，許多建案在「0與1」之間掙扎，這些數字是否意味著央行打房政策已見效？

陳定中認為：「央行理監事會已表明，房市管制未動是因為現有政策有效，尤其在量能抑制上，央行核心目標是降低不動產放款集中度，減少不動產授信風險，目前放款集中度已從37%降至36%。」

莊思敏補充：「央行主要針對金融體制健全，而非專門打房價，因此央行與金管會政策形成一種動態平衡，金管會放寬銀行法規，央行則緊縮放款，以維持金融穩定。」

在《平均地權條例》與「限貸溯及既往」的雙重夾擊下，預售屋是否已成高風險產品？

莊思敏表示：「預售屋從購買到交屋需3~5年，期間變數多，若房價下跌，交屋時恐面臨價差損失，政策變化也是風險之一，例如央行對二屋族群貸款成數從7成降至5成，購屋者需自行補足資金，此外市況冷清導致建商融資困難，小型建商恐面臨倒閉或停工風險。」

陳定中則補充：「許多業者因銷售放緩、資金回收慢，預售屋買氣恐難提振，未來預售屋市場將以『減量保價』為原則。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陳定中（中）表示，許多業者因銷售放緩、資金回收慢，預售屋買氣恐難提振。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

然而，央行總裁預告Q4將對選擇性信用管制進行總檢討，引發市場無限想像，明年房市是否能有樂觀展望？

莊思敏表示：「行政院放寬新青安貸款，央行延長換屋族舊屋出售期限至18個月，這些政策調整為市場注入信心，加上台股表現佳、國內經濟平穩，為房市提供經濟面支撐。」

因此，莊思敏認為：「明年房市雖不能說樂觀，但至少『不用那麼悲觀』，不過最終仍需視央行政策調整及整體貸款環境而定。」

陳定中表示：「後續信用管制政策調整值得關注，雖然Q4將總檢討，但政府即便調整，也只會針對特定族群，例如單一自住客，尤其是新青安族群。」

陳定中表示：「新青安貸款至2027年落日，且已有13萬人申請，未來即便政策延續，邊際效應也會遞減，Q4政策調整幅度不會太大，主要集中在新青安族群的彈性放寬，以及與消費面無直接相關的都更危老放款，整體而言調整幅度有限，民眾不宜抱持過大期待。」

陳定中認為：「下半年仍需觀察關稅戰影響，無薪假人數增加已影響傳產聚落購買力，尤其中南部外圍工業區周邊，房市最快也要等到明年Q1後，才可能出現較鮮明的轉好訊號，今年底前房市風險仍將持續。」

▲▼ 房市,建案,台北市。（圖／記者賴志昶攝）

▲房市最快也要等到明年Q1後，才可能出現較鮮明的轉好訊號。（示意圖／ET資料照）

面對現階段房市，莊思敏建議：「急於脫手的屋主應合理調整開價，早日落袋為安，將資金靈活運用，觀察今年屋主開價已有微幅調降，但底價仍堅挺，呼籲屋主應調整底價預期。」

陳定中則建議買方：「等待是漫長且無盡頭的。」他說：「與其在家等待，不如多看，才能了解哪些產品鬆動、哪些地段有讓價空間、哪些屋主心態軟化，現在市場買方少，多認識代銷與房仲，有機會第一時間獲得好物件資訊。」

►「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招 

►「半夜不能亂走的鬼城」翻身擊敗天龍國？　在地揭房價天花板 

►新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎

關鍵字：房市央行管制政策利率台灣房屋陳定中中信房屋莊思敏地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

基隆年輕人買房「首選蛋黃區」　在地房仲揭最夯路段行情

雙北外溢買盤青睞基隆蛋白區，追求更親民的房價，而基隆在地人即便在台北上班，也大多會選擇基隆蛋黃區，尤其是田寮河兩側。在地房仲介指出，該區3~4房大樓總價約1600~2000萬元，公寓低樓層則為1000萬元出頭。

2小時前

房東喊退休！　大立商圈20年老飯店開價4億求售

10月連假月，高雄旅宿住房率上衝。經營中的麗尊酒店才剛易主，另一棟老牌飯店「凱莎琳庭園大飯店」也開出4億元出售。專家表示，旅宿市場回溫，具租金效益，賣家因此趁機出脫，獲利了結。

4小時前

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

淡水小坪頂28層的爛尾樓流入法拍，一拍底價84.63億元，今（24日）開標結果出爐，以流標收場。對此，專家表示，流標完全不意外，甚至預估四拍底價約43億元，也可能仍標不出去。

5小時前

「金雞母」年花465萬租獨棟足浴館　備註曝漲租幅度

位於崇德路三段獨棟獨戶的店面，原本經營足浴養生館，空租2年後，終於由銀行承租進駐，以月租38.8萬元成交，換算下來單坪租金約2300元。信義房屋專家表示，該地點距離漢神巨蛋步行可達，對周邊不動產價值具備推升效應。

7小時前

「1人宅」10年激增52%　占比首次突破3成寫新高

全台「1人宅」數量正逐漸攀升，達248萬宅，10年來大增52.8%，且占設有戶籍宅數達31.4%，首次突破3成，創下歷史新高。專家表示，隨著小宅化、少子化現象加劇，1人宅呈成長趨勢，加上囤房稅持有成本高漲，為達節稅功效，自用設籍需求大增，其中尤以都會區最明顯。

7小時前

擠下「楠梓漢」　1區靠生活機能重返高雄買氣最熱區

第七波信用管制措施上路滿1年，今年高雄房市明顯量縮，但各行政區表現仍有差異。根據統計，今年高雄各行政區買氣，三民區以537戶穩居第一；原本熱度最高的楠梓區，因建商持續「創價」心態，成交大幅縮減，以447戶退居第二。

8小時前

「新青安復活」10大受惠區出列　北台灣3區1250萬內買得到

雖然8月新青安撥貸金額降至近1年半新低，但9月被排除在《銀行法》72-2條外，仍有望為房市注入動能。觀察全台10大新青安受惠區，其中前5名分別為觀音、大寮、楊梅、龍潭、小港，這5區中總價1250萬元的交易占比高達9成以上。

9小時前

央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

本月18日央行召開Q3理監事會議，房市政策無更緊、更鬆綁，利率也維持不動，已是連續第六次凍息。回顧過去1年，房市交易量可謂慘跌，在央行「不動」的政策下，房市會怎麼走？最新一集《地產詹哥老實說》邀請專家台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中、中信房屋研展室副理莊思敏深入剖析。

9小時前

中油60年勞宅現值3字頭　在地：想買要具1資格

高雄煉油廠遷廠規劃為南科楠梓園區，台積電進駐後，周邊房、地價一飛衝天，中油勞工住宅與台積電僅一路之隔，連近60年老屋也炙手可熱，銷售中勞宅單價站上3字頭，跟新屋相差不多。專家表示，勞宅不能轉租，也只能轉賣給具中油資格的員工。

9小時前

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

「我們不是白住，是用錢買的！」中油二代語氣激動，他回憶父親當年在煉油廠區工作，領的是微薄薪水努力付清房款，如今卻被外界誤解成「佔國家便宜」。上世紀中油在後勁的勞工住宅，因土地租約、用電與拆屋爭議，如今成為1157戶住戶與中油間最難解的問題。

10小時前

【全場看傻】女騎士加油「誤催油門」　前方騎士遭殃

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

隋棠爆欠11萬管理費！律師揭2..

北新路30年大咖租客將撤　千萬..

楠梓漢笑了　新成屋驚見3字頭「..

危老重建核准！　70年士林地標..

房東不滿「租賃專法」怒祭2對策..

中油60年勞宅現值3字頭　在地..

地主佛系求售　老牌飯店等8年「..

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控..

隋棠反制管委會！她見「聲明1段..

出雙北看房！桃園「一堆1千萬出..

ETtoday房產雲

最新新聞more

基隆年輕人買房「首選蛋黃區」　..

房東喊退休！　大立商圈20年老..

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內..

「金雞母」年花465萬租獨棟足..

「1人宅」10年激增52%　占..

擠下「楠梓漢」　1區靠生活機能..

「新青安復活」10大受惠區出列..

央行留伏筆「Q4總檢討」　專家..

中油60年勞宅現值3字頭　在地..

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366