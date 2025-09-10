「半夜不能亂走的鬼城」翻身擊敗天龍國？　在地揭房價天花板

▲曾經草比人高、被稱為的霧都鬼城的林口，房價已不可同日而語。（圖／ET資料照）

曾經草比人高、被稱為的「霧都」、「鬼城」的林口，房價已不可同日而語，最精華地段上看7字頭。最新一集《地產詹哥老實說》邀請在地深耕的立陽開發董事長Sunny，他分享他眼中的林口，並點出目前的房市發展。此外，也回應林口的兩大痛點，並點出1類人不適合住林口。

據實價登錄資料，5年前林口大樓每坪成交均價約34萬元，如今已逼近58萬元，5年以下新成屋行情更已突破6字頭，三井Outlet周邊甚至上看7字頭。

Sunny為林口第八代在地人，面對林口「鬼城」的封號，他回憶：「小時候的林口確實有許多小徑、湖泊，晚上不敢亂走，但那並非鬼城，而是樹林與自然環境的寫照，林口早期僅有少數幾個里，不像現在發展成一大片重劃區。」

談到林口的最大改變，Sunny指出是「人口」，「林口人口已達15萬，若包含龜山山上的華亞科、工一、工二等區域，整個大林口生活圈約有30萬人居住。」

林口現在仍屬新北蛋白區，Sunny董事長反問：「台北市的蛋殼區你覺得是哪裡？」他點名：「北投、文山、萬華、大同等區，如果林口被歸位為蛋殼區的話，以上4區的收入都輸它，年均所得都輸林口。」

Sunny指出：「林口目前人均所得排全台灣前10，遠高於台北市部分區域，主要歸因於廣達、元太、中興電、智盛電子等眾多科技公司進駐，提供大量高薪就業機會。」

▲Sunny指出，林口目前人均所得排全台灣前10，遠高於台北市部分區域。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

對於林口目前的開發狀況，Sunny指出：「若以100%土地開發量來看，住宅與商業區已開發約70~80%，剩下的土地大多已有建照，只是尚未動工，目前要在林口買地非常困難，釋出的土地很少，並已被大型建商掌握。」

林口近期新案均價已破60萬元，三井Outlet周邊甚至來到70萬元，林口房價是否已達天花板？Sunny認為：「房價一定會修正，但關鍵在於修正的健不健康，只要台灣景氣持續向上，房價的修正只是短時間的盤整，而非長時間的修正，因為錢真的太多了。」

在林口地段選擇上，他建議若有捷運需求可選前段，但他個人偏好「林口中段」，即文化二路至仁愛路之間，因為主要生活圈、公園、餐飲等生活機能都集中於此。

展望未來，Sunny表示：「林口不僅有廣達、元太等大廠，還有許多與AI相關的公司，甚至未來還有新的產業會進駐並擴廠，此外鄰近台北港很近，目前正拓寬道路，將有助於貨運運輸，林口後續還有兩期重劃區尚未開發，未來仍有更多重大建設的機會。」

至於林口是否有「地雷區」？Sunny表示：「林口全長僅四公里，前段、中段、後段各有不同行情，從7~5字頭不等，林口是重劃區，沒有既定的嫌惡設施，因此不覺得有一個地方是不能買的，只有不能買的價格。」

▲鄉民認為林口兩大痛點，分別是塞車與潮濕。（圖／ET資料照）

關於林口兩大痛點，塞車與潮濕。Sunny認為：「潮濕並非林口獨有，新店、汐止等山邊地區也同樣潮濕，現代科技如中央空調除濕機，可輕鬆解決潮濕問題，因此這並非購屋的重大阻礙。」

至於塞車，他坦言：「上下班高峰期高速公路閘道確實擁堵，但觀察許多林口居民會調整上班時間，例如錯開尖峰時段，或選擇在林口當地就業，因為林口的工作機會已足以支應生活所需，讓居民形成微型生活圈。」

什麼人不適合住林口？Sunny董事長思考後笑稱：「可能很愛喝酒的人不能住林口吧！」他解釋：「林口缺乏夜間娛樂場所，若要到台北喝酒，計程車費單趟就要800元，相當昂貴，這或許是未來林口發展酒吧等微型生活圈的藍海。」

總結來說，Sunny認為：「林口房價雖已高漲，但隨著科技產業的持續移入與區域發展，未來仍有潛力。」