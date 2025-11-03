存400萬想自己買房　「男友開口1提議」她猶豫了！全場勸退

▲原PO想買一間自己的房子。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，存款達400萬元、年薪也有百萬，希望能買下屬於自己的房子。男友名下有一間由家人贊助購買的三房，但離她的工作地點遠，因此不打算搬過去住，目前考慮賣掉男友名下的房，兩人一起合買一間，但又擔心房子共同持有，未來會衍伸更多的問題，在愛情跟現實上無法抉擇。

女網友在Dcard發文，今年已經32歲了，存款400萬元、年薪百萬，是業務工作者，平時生活節儉，從小在不美滿的原生家庭長大，因此買房是她的人生目標，希望擁有自己的房子，目前的存款可以買一間市區的高齡兩房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，感情卻打亂了這一切，原PO與男友感情穩定，也以結婚為前提交往，男友目前住在爸媽出資買下的三房。雙方考慮賣出男友名下的三房，一起合買新房，雖然房價已翻倍漲至約1200萬元，但若出售再加上她的存款，也無法在市區換到一間全新的三房，況且男友沒有積蓄，如果一起買房子，一定是男友家人出錢。

原PO擔心，未來婚後不僅無話語權，生活也可能受到男友家人干涉，萬一離婚了，還可能「連個家都沒有」，因此打算自己買一間房，如果要繼續交往甚至結婚，就得先解決買房這件事，因此陷入兩難。

貼文曝光，網友建議原PO自己買一間，「買一套自己的，至少以後自己不用擔心，可以去住他的，你的先拿來出租，多少補貼」、「如果男友的房幾乎是他父母出的錢，不建議（由妳）計畫賣出，會引起很多防備心」、「自己買房住其實很重要，一旦妳讓步了，妳的未來就像妳自己所說的，一點保障都沒有」。