北屯機捷特區　機能與捷運優勢吸引青年成家、退休族與北客

▲北屯機捷特區從2021年有12棟完工建築，至2024年增至32棟，還有19案在建，堪稱「教科書級發展速度」。

圖、文／遠雄敦富提供

台中北屯捷運機廠重劃區總面積約為103.43 公頃，相較於僅10分鐘車程外的另一個北屯房市熱區十四期，預售行情每坪更優惠約10~15萬元，入手價更甜，比價效應吸納十四期外溢買盤，加上機捷特區有2/3推案都有申請開發時程獎勵，加速本區開發速度，北屯機捷特區從2021年有12棟完工建築，至2024年增至32棟，還有19案在建，堪稱「教科書級發展速度」。今年9月底台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」將開幕試營運，內、外、婦、兒、急等專科專診，及孕產照護和長照安養均同步啟動，加大對年輕成家與退休銀髮等購屋族群的吸引力。

4年前，北屯機捷特區僅有捷運總站和COSTCO，而如今北屯機捷特區現在已有30多棟新社區大樓形成繁華的商店街，在COSTCO的基礎上，包括正在進行中的網美打卡勝地、獨棟時尚餐飲複合空間UR Living、匯豐銀行、燦坤、診所、托嬰中心、101文具天堂、便利超商、麥當勞、健身工廠，與CAFÉ!N等各式咖啡餐飲連鎖品牌街邊店，各項生活消費機能快速進駐到位，對很多在南屯、西屯、北屯挑案子的購屋族群，機捷特區的生活機能遠超預期想像。

▲北屯機捷特區現在已有30多棟新社區大樓形成繁華的商店街，對很多在南屯、西屯、北屯挑案子的購屋族群，機捷特區的生活機能遠超預期想像。

「遠雄敦富」到全新的臺中市立老人復健綜合醫院車行約15分鐘，就近擁有醫療資源，是一種生活安全感的延伸，新市立醫院連同太原路三段的醫療聚落，也凸顯機捷特區養孩樂齡皆宜的居住環境，加上連接高鐵的綠線捷運與能透過74快速道路直抵中科西屯等園區和辦公商圈的通勤優勢，買氣結構悄悄變化，成為中產首購、首換、年輕成家與退休族群在權衡「生活機能」與「生活品質」後的高CP值選擇。另外也因為烏日高鐵站透過綠線直達機捷總站的特性，在已購客中出現占比達2成高的雙北置產買盤。

特別是「遠雄敦富」基地面積1,311坪，擁有敦富路、敦富三街、南興北一路等三面臨路的稀有先天條件，現階段主推高樓層大棟距、公園首排的2房2衛「旗艦版2房」產品，深獲市場好評。隨著新青安水龍頭打開，購屋市場信心面逐步回穩，客戶選案更看重上市品牌、基地條件和產品力。上市建商遠雄持續看好機捷特區前景，將在第四季推出第二案，當前銷售中機捷特區首發案「遠雄敦富」也挾遠雄全國知名的品牌優勢，吸引買氣積極進場，搶攻先機，期望收穫未來開發全面熟成的價值增長。

▲「遠雄敦富」基地面積1,311坪，擁有敦富路、敦富三街、南興北一路等三面臨路的稀有先天條件，現階段主推高樓層大棟距視野的2房2衛「旗艦版2房」產品，深獲市場好評。

近期《遠雄敦富》攜手台中在地團隊「留白計畫 blank plan」，推出期間展覽《Élan 花境》（Élan意指生命力、熱忱、靈動），以「花 × 五感 × 多巴胺」為策展主軸，把接待中心轉化為珍稀的城市花境，邀請民眾在樂音、花香與光影之間，重新感知機捷生活圈的日常美好。展期自9/27（六）起至11/23（日）

▲遠雄敦富×留白計畫 打造機捷生活圈的「城市花境」。

展覽資訊

《Élan 花境》展覽資訊

▌展覽名稱｜Élan 花境

▌展覽日期｜2025 年 9 月 27 日（六）～ 11 月 23 日（日）

▌開放時間｜週一至週日 9:00-20:00

▌展覽地點｜遠雄敦富接待中心（臺中市北屯區敦富路 437 號）

▌主辦單位｜遠雄敦富接待中心、留白計畫 blank plan



展期現場活動資訊

▌10月19日 《迷你之丘 × 手作體驗》

以大廳「花丘」為靈感，在講師引導下親手打造屬於自己的迷你花丘。把對生活的喜歡凝聚成形，讓花與想像在指尖綻放。

▌11月9日 《馥飲花境 × 調飲體驗》

自由挑選花束與咖啡基底，調配一杯專屬於你的「多巴胺調飲」。從視覺、香氣到風味的層次堆疊，溫柔喚醒五感。

※本距離依 Google Maps 路線規劃工具計算，實際行程可能因應交通狀況、路線選擇及交通工具不同而有所差異。

遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口

接待中心：台中市北屯區敦富路437號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/85qwwk