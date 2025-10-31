3.93坪「擠出3房1廳」還蓋旋轉樓梯　香港一家三口住宅驚呆網友

▲香港一間不到4坪的房子設計成3房1廳格局。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

在寸土寸金的香港，每個空間都要極致利用。抖音網紅「湯姆港房」一段影片介紹觀塘一戶13平方米（約3.93坪）的超迷你房子打造出3房1廳的格局，除了廚房、衛浴，屋內還復刻豪宅才有的旋轉樓梯和扶手，讓一家三口入住。影片一出引發網友熱議，直呼神奇。

香港01報導，網紅湯姆港房親自造訪這間房屋，只見大門窄到他形容「稍微胖一點可能進不來」，要在3.93坪的空間滿足一家三口隱私居住需求，還要擠出三房一廳，所有東西都要做到「嚴絲合縫」才有辦法辦到，不容許稍微偏差。

針對屋內3房格局，他介紹，一間是推拉門的兒童房，入住這間房的小孩快12歲，床架大約可容納1名成年人，床架床板可打開作為收納空間，屋內也有抽屜可使用，兒童房的推拉門和書桌「卡得真的是一毫米都不能多，才能把這個門給打開」。

至於二樓閣樓則是能放雙人床的主人房，可從小孩房旁邊的樓梯走上去，屋內有可通風、有採光的窗戶，但以成年人的身高來說容易撞到頭部。第三個則是睡覺區域，位置就在閣樓下方，可打地鋪或放摺疊沙發。廚房與洗手間的空間剛好可讓一名成年人進入使用，豪宅式旋轉樓梯的實際用途則是連接收納空間，方便住戶拿取行李等雜物。

網紅湯姆港房讚嘆香港設計師把空間運用到極致，直呼「香港還是太超前了！13平方米（約3.93坪）做3房1廳1廚1衛，還有閣樓！還有法式樓梯！滿足一家三口日常起居！極限壓縮空間天花板！」

影片曝光立刻引起部分網友熱議，有人直誇「神奇」，也有不少人看了直搖頭，感嘆「隔著螢幕都感覺壓抑窒息感」、「太壓抑了」、「像睡在棺材裏」。