買50年老公寓「還能住多久？」　內行曝房子1處：比屋齡更重要

▲買50年老公寓還能住多久？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

儘管房價高，不少民眾還是想購屋，願意先求有再求好，一名網友表示，不想要住大樓，因此選擇公寓的房子，但看來看去都是屋齡40-50年的，好奇「買了還可以住多久？」也想知道有沒有都更的機會。對此，信義房屋專家表示，都更都是可遇不可求，並建議管線最好全部重新拉。

有網友在臉書社團「買房知識家」發文，不想要住大樓，只剩下公寓跟透天厝的選擇，透天要打掉或重新裝潢都比較容易，但如果是40-50年的公寓還可以住多久？「如果是在根本不可能都更的巷子裡，這些建築他們以後會如何？還是像國外的建築真可以住到百年？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友提到地震、管線問題，「房子蓋的地點會影響它的狀態跟壽命，潮濕的環境可以讓你18年房看起來就像40-50歲」、「50年的房建議加強防震結構，保養得宜再住30年還ok，只是未來不好轉手」、「糞管爆管影響到鄰居或被鄰居影響」、「怕的不是自宅問題，而是公共區域的問題，沒人願意出錢維護而波及到自己」、「大地震、大風大雨會告訴你答案」。

還有網友強調，「個人覺得不要執著在年份，樓梯間實際觀察一遍比較實在，30年到處龜裂50年卻完好如初的很多，也可以看出鄰居的素質，一樓大門也能參考。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，管線最好全部重拉，即使過去有進行過重拉管線，若距離上次施工時間已超過10年，可能已經脆化了，最好可以聘請專業水電師傅檢查，不然到時候住進去會很麻煩，重新處理過住起來比較安心。

曾經理也提到，不清楚原PO想買哪個地區的老公寓，如果是非雙北的區域，的確不好轉手，「跨出雙北大家就比較想要電梯房」，但如果是雙北還是會有市場；至於都更，曾經理坦言「可遇不可求」，遇到就是賺到，不能當作是買房的目的性。