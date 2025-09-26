【廣編】房價逆勢抗跌！聖得福建設＆創意家行銷揭秘：地段與品質才是保值關鍵

▲聖得福建設與創意家行銷聯手推出西區門戶指標都更案「首岳」，於9月26日舉行鋼構上樑典禮。

樹立西區門戶新指標 抗衡景氣波動的金剛不壞之身

台北市國門核心迎來重要里程碑，由聖得福建設與創意家行銷聯手推出的西區門戶指標都更案「首岳」，於9月26日舉行鋼構上樑典禮，展現西區門戶計畫新高度。聖得福建設一直是推動台北市都更的成功領航者，「首岳」更是台北市西區都更歷史中的重要典範。

在房市降溫中揭示「市場具有篩選機制」

市場並非全面降溫，而是在進行一場「世代安居、價值升級」的選擇 。創意家行銷董事長王明正表示，儘管央行政策限制貸款成數，但高資產買家更在乎的是建築本身的品質與價值 ，他們看重資產的長期保值性與世代傳承的潛力。市場並非單純冷卻，而是展開一場「價值升級」的洗牌。在市場普遍看淡房市氛圍下，買方對產品價值的審核更加嚴格，這種心態下淘汰了缺乏核心競爭力的產品，地段與品質成為抗衡市場變化的關鍵 。

聖得福建設執行長洪正雄強調，「首岳」採先進建築工法與結構安全，更收納國門雙子星價值，擁有成熟的生活機能與便利交通。都更在台灣推動不易，一個案子耗費十年是常態。然而，「首岳」歷時超過十二年，最終克服挑戰成功推動，證明只要開發商、地主與政府能建立互信，老舊街區的改造就能化不可能為可能 。

都更典範 用最高規格安全許下市民承諾

「首岳」一推出就震撼全場，採用先進的SRC結構，結合制震阻尼器及Alfa Safe戴雲發結構安全系統，完全得到在地人與業界人士的指名入手。這種對品質的堅持，是對住戶安全的承諾，也是一項長期資產價值的保障，使「首岳」在市場上擁有極高的認可度。執行長洪正雄表示，「首岳」不僅是建築重建，更是精神與居住品質的全面提昇。鋼構上樑是對所有住戶及市民的承諾，未來團隊將繼續嚴格把控施工品質，讓『首岳』成為台北市西區都更案最大的驕傲。

