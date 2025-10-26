住飯店怕遇靈異？命理師曝3禁忌：千萬別說「打擾了」

▲命理專家小孟老師分享入住飯店的禁忌。（示意圖／Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

出門旅遊難免需要入住飯店或民宿，不過有些飯店或民宿傳出「陰氣重」，磁場較弱者容易招致不好的靈異事件。對此，命理專家小孟老師即分享入住飯店的一些禁忌，提醒民眾進門前千萬不要說「抱歉打擾了」，否則可能讓鬼魂生氣；而民眾若感覺不對勁，小孟老師也教授大家避免卡到陰的妙招。

小孟老師在粉絲專頁「星座塔羅牌之清水孟」上傳一段影片，標題是「入住飯店禁忌！不要再說打擾了」。小孟老師一開始提到，有很多人進入飯店房間習慣會先敲門，說「不好意思，打擾了。」其實有的時候「好兄弟」已經在房內，你再說打擾了他可能會生氣，「明知道我在裡面，還跟我說打擾了」，建議直接按門鈴或敲門就好了，不要多說任何話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，小孟老師也提醒進房之前，不要在心裡預設這間房「陰陰的」，或是覺得房間冷冷的又陰森，就會影響磁場，導致好兄弟更想靠近你；最好保持正向樂觀態度，提醒自己「沒有什麼不好的東西」，住進去才會平安。

最後一項禁忌就是不要在房間內玩含「鬼牌」的遊戲，像是心臟病、抓鬼；也不要看鬼片、聊鬼故事、玩碟仙也不要，更不要放薰香，這些都容易吸引房內的亡靈。

如果民眾害怕入住飯店卡到陰，小孟老師也教授幾個妙招避免卡到陰。

1.民眾入住飯店若覺得太冷不舒服，能去沖熱水澡或泡熱水澡。

2.房內空調溫度調高陽氣也會比較旺。

3.房內開著小燈睡覺。

4.把拖鞋倒過來擺放。

5.萬一睡覺時覺得被「東西」壓著，建議可以開燈睡覺，或者用萬金油、艾草驅除不乾淨東西。

6.把電視打開讓「好兄弟」覺得有人，就會默默離開。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。