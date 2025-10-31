一般人買完房「身上還有現金嗎？」　過來人曝經驗：正常啊

▲買房會用掉身上所有現金嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

會把所有資產都拿去買房嗎？近日有網友發文表示，有錢人如果買房，身上也還會有很多錢，但普通人則不同，幾乎拿了所有積蓄去買房，所以他就想知道，購屋後身上現金幾乎歸零的狀況算是常態嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「普通人買完房身上沒現金是常態嗎」為標題發文，提到有錢人如果買房，可能就像是買菜一樣，買完之後還是有很多錢在身上，但普通人則要把身上積蓄都拿去付頭期款，買完後現金直接歸零，甚至要勒緊褲帶過日子。

因此原PO就想知道，購屋後身上沒現金是常態嗎？還是大部分的人都會留一點存款？他同時也好奇，有人能分享現金歸零後的經驗嗎？是怎麼度過這辛苦的一年呢？

貼文曝光後，不少網友都表示，「買第一間時是這樣沒錯」、「第一間買完是真的沒剩多少現金，但那時候年輕又不怕失業，什麼都怕不如不要投資了」、「買完裝潢完真的沒錢了，還好有賺回來」、「歸零很正常啊」、「正常，大部分的人買房一定是把現金用完，因為比預算高一點、低一點都會看，最後會選高的，比較不會有遺憾」。

也有網友回應，「通常都會裝潢吧，哪可能沒錢」、「想太多了吧，裝潢完家具衛浴家電入住後，99%的人至少都還有50萬以上現金，留著當緊急預備金」。話題引發討論。