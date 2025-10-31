小宅全室油漆20萬！她傻眼「被坑了？」　內行人曝1關鍵

▲原PO詢問，17坪全屋油漆要價快20萬是否合理？（圖／pixabay）

買房後最頭痛莫過於裝潢，如果沒有預留資金，對於小資族來說是筆龐大支出。就有一名女網友請益，她新買的房子只有17坪，問了兩家統包報價都幾乎高達20萬，而她的朋友房子都比她的大，卻連10萬都不用，讓她疑惑自己是不是被坑了。對此，有內行網友指出「藝術漆」可能成為較高價位的關鍵。

該名女網友在Dcard以「小宅全室油漆20萬合理嗎」為題發文，表示家裡的室內是17坪，目前問了兩家統包，一家報19.7萬，包含一面牆使用藝術漆；另一家報18萬，遠遠超出她的預算，她直言「我覺得好像太貴了」。

原PO指出，她自己有問過做裝潢的朋友，他們的房子都比自己的還大，全室油漆卻只要5到8萬就做好，納悶問「請問目前油漆價格就是要這麼貴嗎？」總感覺自己好像被貴了10萬。

貼文曝光後網友紛紛留言「藝術漆本來就會貴一點」、「藝術漆很貴也不知道妳那一面牆的大小」、「妳藝術漆是哪種藝術漆？多大的牆面？這些都會影響總價」、「油漆坪數是刷漆坪數，不是你家坪數」、「乳膠漆還水泥漆？價差快一倍，立邦漆和兒童漆再更貴 ，全室批土 還是局部批土還是不批土直接漆都差很多啦」、「算是正常的喔，因為妳不是單純只有油漆，聽起來算是正常值，頂多偏小貴，但沒有妳想像中被坑十萬這麼誇張歐。」

後續原PO也在留言區更新，討論後已經議價降價到12萬多，將書房隔間原本要用的烤漆改用一般油漆。有網友提醒「喊貴就降7萬要小心」、「油漆有無甲醛的進口的價差快兩倍要問清楚」、「烤漆本來就貴⋯質感上差很多很多，但日後保養絕對是大問題」。