一聽兒要結婚　急約看房「婚前要買好」再提1要求！準媳婦臉綠了

▲原PO不想跟婆婆同住。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

「婚前婆婆急著買房同住，是什麼意思？」一名準新娘表示，即將和交往10年的男友結婚，沒想到準婆婆突然非常積極找房，甚至堅持要在婚前買下一間大房子，提議一家人住在一起，讓她心裡滿是疑惑與不安。對此，網友勸她快逃，「如果這房沒打算給你一半，那這未來婆家算盤打很精。」

原PO表示，男友家人在同一棟樓擁有兩間房，男友在18歲時就搬到另一層生活。17年過去了，她與男友準備登記結婚，男友媽媽得知後，突然強烈要求購入新房，還要買一間大的，全家人要住一起，「一知道我們要結婚，一個月內狂帶我們去看房子，非常積極要買房，很趕著要在婚前買好。」

原PO坦言，婚後完全不想與婆婆同住，而且房貸男友要付一半，「他們都分開居住17年，為什麼準備結婚就說要住一起？這麼趕是為了避免婚後夫妻財產共有嗎？房子絕對不會有我名字就是」，但又擔心是不是自己想太多，或許婆婆只是出於好意，希望小倆口能有更寬敞的生活空間。

貼文曝光，網友認為充滿算計，「婚後假設你跟先生收入共拿8萬出來付家庭開銷，他的付房貸，妳的付家用，20年後你名下沒房，他卻多了間房子，你說誰吃虧」、「這種就是快跑，免費生孩、孝親、當分母」、「直接跟男友說不想跟婆婆住，這種事都沒有共識的話，千萬不要結婚」、「如果你男友沒辦法處理，只能聽他媽媽的，這婚也可以不用結了」。

有網友給出建議，「最好的方法是，你跟男友自己找想要的房子，兩個各自出錢繳頭期款，婚後一起繳貸款，然後直接說，一開始就說好，結婚後沒打算跟長輩同住，才能趕快把不跟長輩同住這件事解決掉」。