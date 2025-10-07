ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

低價無效！　台中買氣冰封區「預售屋連4月掛蛋」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲第七波信用管制下全台房市也明顯回歸盤整格局，北台中的大安區買氣最為冷清。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

第七波信用管制下全台房市也明顯回歸盤整格局。其中，北台中的大安區買氣最為冷清。根據實價登錄，大安區預售市場自5月以來已連續4個月掛零；中古屋部分，今年前9月僅揭露14筆交易，幾乎為透天產品，市場量能明顯不足。

實價登錄資料顯示，大安區第二季僅出現2筆預售成交，之後買氣便急凍，自5月起再未有新案交易，至今已連續4個月掛蛋。大安區人口規模小，新案供給有限，加上建商推案意願偏低，導致市場長期缺乏活水。

中古屋方面，至今僅成交14筆，產品型態幾乎全為透天住宅，成交總價落在500萬元至1500萬元區間。雖然價格相對親民，但交易量偏低，對整體市場支撐力道有限。

太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜說：「大安區位於台中最北端，以農漁聚落為主，人口基數不大，加上青壯年人口多外移至大甲、清水、沙鹿等鄰近區域，購屋需求明顯不足。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大安區因缺乏大型交通建設與產業進駐，難以形成支撐住宅市場的關鍵利多（圖／記者陳筱惠翻攝）

雖然區內擁有濱海樂園等觀光資源，但因缺乏大型交通建設與產業進駐，難以形成支撐住宅市場的關鍵利多。即便台中整體市場在盤整中，多數行政區仍有建設題材與自住需求托底，唯獨大安因新案供給稀少、人口持續外流，導致預售市場掛零、中古屋交易稀薄。

反觀同樣位於海線，沙鹿近年受惠於中科擴廠與捷運利多，預售市場買氣仍有支撐，甚至因補漲效應帶動剛性需求回流。

住商不動產沙鹿向上加盟店店長黃義庭表示：「雖然大安具備低房價優勢，但受制於生活機能相對不足，對自住與置產族群的吸引力有限。比起單純的低價進場，市場更重視未來的增值潛力與資產流通性，而大安在這2項條件上皆相對不足，因而難以獲得主流買盤青睞。」

關鍵字：房市大安區台中房價交易

低價無效！　台中買氣冰封區「預售屋連4月掛蛋」

【軟糖拔牙術】韓國爸這招輕鬆幫小孩拔牙！

