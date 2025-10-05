市場現「賠售熱」　專家：無須期待大崩盤

▲目前雖然有不少屋主出現賠售，但平均降幅大多落在8%~12%，並非外界期待的「大崩盤」，資料照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期房市網路交易平台揭露大量的「賠售」物件，以台中市來說，關鍵字一出就達196筆，引發外界關注房價是否進入大幅修正。不過，專家分析，目前雖然有不少屋主出現賠售，但平均降幅大多落在8%~12%，並非外界期待的「大崩盤」。

搜尋《591房屋交易網》，打入關鍵字「賠售」，以台中市來說輸入關鍵字就達196筆，不過，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說明：「目前雖然有不少屋主出現賠售，但平均降幅大多落在8%~12%，並非外界期待的「大崩盤。」

而出現最多賠售物件的，多半是即將交屋的預售物件，包含高價區的水湳、七期重劃區小宅、鄰近七期的西屯區物件，在地房仲簡愷延說：「過去幾年在資金行情與低利環境推動下，房價快速墊高，如今受到央行緊縮政策、購屋力道減弱等因素影響，市場自然進入修正期，賠售案例確實增加，尤其是2021至2022年間高點進場的屋主，成為近年賠售主力。」

▲搜尋《591房屋交易網》，打入關鍵字「賠售」，以台中市來說輸入關鍵字就達196筆。（圖／記者陳筱惠翻攝）



不過，簡愷延認為：「預售屋則以讓利15%為極限，最多就認賠解約給建商，因此，近期看到的回檔大多落在8%~12%，整體而言仍屬於健康修正，並非外界期待的大崩盤。」

白洪章也認為「跌幅有限」才是目前房市的真實寫照。由於建商資金相對雄厚，在售建案雖不斷傳出「降價第一槍」，但大多以「緩賣不降價」策略因應，二手市場雖有讓價，但幅度不至於出現全面性重挫。

簡愷延建議：「現階段市場屬於價格修正與買方議價空間放大的階段，對自住客而言反而是挑屋好時機，至於投資買盤，則需有長期持有的心理準備，不宜再抱持短期套利心態。」

